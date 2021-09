É mais provável os utilizadores trocarem um iPhone antigo do que um Android

Praticamente todos os dias surgem notícias e estudos curiosos relativamente ao mundo tecnológico. Muitos deles acabam também por causar alguma polémica justamente devido às suas conclusões.

Nesse sentido, um estudo recente concluiu que é mais provável os donos de iPhone trocarem o seu telefone antigo do que quem tem um Android.

Um novo estudo da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) realizado nos EUA e divulgado nesta segunda-feira (13), revelou algumas informações curiosas acerca do destino dado aos smartphones antigos. Os dados incluem a quantidade de utilizadores de iPhone que vendem ou trocam os seus equipamentos, comparativamente aos donos de smartphones Android.

iPhones antigos encontram-se em melhores condições

De acordo com os resultados apurados, os iPhone usados costumam encontrar-se em melhores condições quando comparados a dispositivos com o sistema operativo da Google. Como exemplo, mais de 65% dos iPhones usados ao longo de 12 meses encontram-se com o ecrã em boas condições. Já essa percentagem baixa para 60% quando se trata de telefones Android.

Mas a situação muda de figura quando se fala das condições da bateria. Após um ano de utilização, apenas 23% utilizadores do iPhone indicaram que a bateria do telefone durou por um dia inteiro sem novo carregamento. Por sua vez, 30% dos donos de um Android conseguiram usufruir de uma carga de bateria durante 24 horas ao longo de 12 meses.

Por outro lado, é baixa a quantidade de equipamentos que ficam completamente inutilizáveis depois de um ano. Tanto no iPhone como no Android, menos de 10% dos utilizadores partiram ou danificaram completamente os seus smartphones no período de 12 meses. Além disso, menos de 20% notou que a bateria durava apenas algumas horas.

Um dado curioso notado pelo CIRP é que à medida que os telefones se tornam mais duradouros os utilizadores demoram mais tempo a trocá-los por outro.

iPhones antigos mais frequentemente trocados do que os Android

Os resultados revelam também que menos de 10% dos utilizadores de iPhone e Android venderam os seus telefones antigos.

Contudo, enquanto a grande maioria dos donos do sistema da Google mantém os equipamentos antigos, quase 30% dos utilizadores com um iPhone antigo os troca ou vende.