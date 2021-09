Call of Duty: Vanguard, de volta à 2ª Grande Guerra Mundial

Call of Duty: Vanguard, em desenvolvimento pela Sledgehammer Games, é o próximo jogo da série e marca o regresso ao passado, ou seja, à 2ª Grande Guerra Mundial.

De forma a aumentar ainda mais as expetativas sobre o jogo, a Activision revelou recentemente o multiplayer de Vanguard.

A série Call of Duty regressa com Call of Duty Vanguard, que levará os jogadores a mergulhar de cabeça novamente nos combates da Segunda Guerra Mundial. E tudo isto, a uma escala global sem precedentes.

A ação, que terá um foco importante na criação do conceito de Forças Especiais, decorre um pouco por todos os Teatros de Guerra do conflito, ou seja, será possível travar combates aéreos sobre o Pacífico, lutar pelos campos de França, defender a fria Estalinegrado com a precisão de um sniper ou lutar nas planícies poeirentas do Norte de África.

Na campanha emocionante Call of Duty: Vanguard, os jogadores vão testemunhar o nascimento das Forças Especiais, enquanto no Modo Multijogador são as próprias Forças Especiais.

Vai ainda haver espaço para o habitual modo de Zombies.

Multiplayer

Serão 20, os mapas que Vanguard apresentará no dia 1, para poderem ser jogador em multiplayer. E todos eles acompanhando a escala épica que caracteriza Call of Duty: Vanguard.

O jogo terá forte incidência em táticas de combate com foco num elenco global de Operadores, todos profundamente integrados para uma nova era de Multijogador. No novo trailer de Revelação do Modo Multijogador (ver abaixo) é possível ver a nova visão do que este modo tem para oferecer: 20 mapas disponíveis, sistemas de personalização de armas avançado, novo Modo Champion Hill, novas Vantagens, Equipamentos e Melhorias, entre outros.

A jogabilidade do multiplayer de Call of Duty: Vanguard apresenta novas mecânicas de tiroteio, ambientes reativos, uma maior capacidade de personalização das armas, fogo cego e muito mais.

Graças às capacidades das novas consolas o jogo apresentará um grafismo foto-realista, personagens altamente credíveis, e uma performance otimizada. Trata-se, sem dúvida, do jogo da série Call of Duty mais avançado até à data.

E quase esquecia-me... vai ter suporte a cross play, cross progression, e cross gen desde o lançamento.

Fim de semana Beta

Após ter decorrido no passado fim de semana uma Beta aberta de Call of Duty: Vanguard, a Activision revelou que este que se inicia agora (de 16 de setembro) também terá novidades.

Dito isto, este próximo fim-de-semana terá uma nova Beta do Call of Duty: Vanguard aberta para os jogadores e vai desde hoje (quinta-feira), dia 16 de setembro às 10h00 até segunda-feira, dia 20 de setembro, às 10h00.

Foi ainda revelado que os jogadores que participarem no Multijogador Beta do Call of Duty e que chegarem ao nível 20 irão receber uma arma de bónus para usar aquando do lançamento do Call of Duty: Vanguard no próximo dia 5 de novembro e no Call of Duty: Warzone, quando o novo mapa for lançado, ainda este ano.

Call of Duty: Vanguard será lançado no dia 5 de novembro para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.