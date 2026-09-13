A Anker é mais do que carregadores: espreite estes gadgets
Entre carregadores rápidos, powerbanks e acessórios pensados para acompanhar smartphones e computadores portáteis, a Anker tem vindo a afirmar-se como uma das marcas de referência no universo do carregamento e da tecnologia pessoal.
A Anker é uma marca especializada em soluções de carregamento e acessórios tecnológicos, com uma oferta que inclui carregadores, powerbanks, cabos, hubs e acessórios para diferentes dispositivos.
A aposta em tecnologias como o GaN permitiu criar equipamentos mais compactos, mas capazes de disponibilizar potências elevadas.
Apesar de a marca assentar um dos seus principais argumentos no carregamento, o catálogo vai além disso.
19 gadgets que vale a pena espreitar
Anker 333 Cabo USB C
Anker 333 Cabo USB C carregamento rápido 100 W, [1,8 m] PD 3.0 cabo USB C.
Anker 511 Nano 3
Anker 511 Nano 3 carregador USB-C GAN 30W carregamento rápido.
Anker Hub USB C 7 em 1
Anker Hub USB C 7 em 1, HDMI 4K 60 Hz, 100 W, SD e TF.
Anker Nano II
Anker Nano II Carregador de carregamento rápido USB C 65 W com 3 portas PPS.
Anker Nano adaptador tomada
Anker Nano adaptador tomada universal de viagem com 5 portas.
Anker Carregador de Carro USB C 75W
Anker Carregador de Carro USB C 75W, Carregador de Isqueiro Rápido Tipo-C Ultra Compacto com Cabo Retrátil, Adaptador de Carro para iPhone 16/15 Series, MacBook Pro/Air, iPad, Galaxy, AirPods.
Anker Nano Power Bank
Anker Nano Power Bank 5000 mAh 22,5 W com conector USB C dobrável.
Anker Zolo Power Bank
Anker Zolo Power Bank 20.000 mAh 30W com cabo USB C integrado.
Soundcore Anker 2
Altifalante Bluetooth portátil com som estéreo de 12 W, BassUp, IPX7 resistente à água, reprodução de 24 horas, emparelhamento estéreo sem fio, para casa, exterior e viagem.
Anker Nano Power Bank
Carregador portátil de 10000 mAh cabo retrátil Anker InstaCord de 70 cm bateria de 45 W de potência máxima, para iPhone 17/16 Pro Max, iPad, Galaxy, Pixel e muito mais.
Anker Carregador de carregamento rápido USB C
Anker Carregador de carregamento rápido USB C 100 W com 3 portas GAN.
Anker MagGo
Carregador sem fios iPhone estação de carregamento sem fios 3 em 1, compatível com MagSafe Qi2 15W, base de carregamento dobrável de viagem para iPhone 17/16/15/14 séries, AirPods, Apple.
Anker MagGo Power Bank MagSafe
Anker MagGo Power Bank MagSafe ultra-fina 10000 mAh, Qi2, 15 W.
Anker Prime
Anker Prime Carregador de carregamento rápido USB C 200 W, estação de carregamento.
Anker Zolo Power Bank
Carregador portátil de 25000 mAh e 165 W, três portas USB-C de 100 W máximo. para o carregamento de vários dispositivos, cabos integrados e retráteis, para iPhone 17/16/15.
Anker Prime carregador sem fios
Anker Prime carregador sem fios iPhone 3 em 1 dobrável Qi2.2 25W, AirCool.
Anker Prime Carregador rápido
Anker Prime Carregador rápido USB C 250 W estação 6 portas.
Estação de Docking Anker Prime 160W
Estação de Docking Anker Prime 160W, 3 portas USB-C, 100 W máx. cada uma, 1 porta USB-A a 12 W máx., transferência de dados rápida de 10 Gbps, portas de áudio e Ethernet, monitores duais 4K.
Anker Prime Power Bank
Anker Prime Power Bank com base de carregamento, 26,250 mAh, 300 W.
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