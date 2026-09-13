A Anker é mais do que carregadores: espreite estes gadgets

Entre carregadores rápidos, powerbanks e acessórios pensados para acompanhar smartphones e computadores portáteis, a Anker tem vindo a afirmar-se como uma das marcas de referência no universo do carregamento e da tecnologia pessoal.

A Anker é uma marca especializada em soluções de carregamento e acessórios tecnológicos, com uma oferta que inclui carregadores, powerbanks, cabos, hubs e acessórios para diferentes dispositivos.

A aposta em tecnologias como o GaN permitiu criar equipamentos mais compactos, mas capazes de disponibilizar potências elevadas.

Apesar de a marca assentar um dos seus principais argumentos no carregamento, o catálogo vai além disso.

19 gadgets que vale a pena espreitar

Anker 333 Cabo USB C Anker 333 Cabo USB C carregamento rápido 100 W, [1,8 m] PD 3.0 cabo USB C. Ver na Amazon

Anker 511 Nano 3 Anker 511 Nano 3 carregador USB-C GAN 30W carregamento rápido. Ver na Amazon

Anker Hub USB C 7 em 1 Anker Hub USB C 7 em 1, HDMI 4K 60 Hz, 100 W, SD e TF. Ver na Amazon

Anker Nano II Anker Nano II Carregador de carregamento rápido USB C 65 W com 3 portas PPS. Ver na Amazon

Anker Nano adaptador tomada Anker Nano adaptador tomada universal de viagem com 5 portas. Ver na Amazon

Anker Carregador de Carro USB C 75W Anker Carregador de Carro USB C 75W, Carregador de Isqueiro Rápido Tipo-C Ultra Compacto com Cabo Retrátil, Adaptador de Carro para iPhone 16/15 Series, MacBook Pro/Air, iPad, Galaxy, AirPods. Ver na Amazon

Anker Nano Power Bank Anker Nano Power Bank 5000 mAh 22,5 W com conector USB C dobrável. Ver na Amazon

Anker Zolo Power Bank Anker Zolo Power Bank 20.000 mAh 30W com cabo USB C integrado. Ver na Amazon

Soundcore Anker 2 Altifalante Bluetooth portátil com som estéreo de 12 W, BassUp, IPX7 resistente à água, reprodução de 24 horas, emparelhamento estéreo sem fio, para casa, exterior e viagem. Ver na Amazon

Anker Nano Power Bank Carregador portátil de 10000 mAh cabo retrátil Anker InstaCord de 70 cm bateria de 45 W de potência máxima, para iPhone 17/16 Pro Max, iPad, Galaxy, Pixel e muito mais. Ver na Amazon

Anker Carregador de carregamento rápido USB C Anker Carregador de carregamento rápido USB C 100 W com 3 portas GAN. Ver na Amazon

Anker MagGo Carregador sem fios iPhone estação de carregamento sem fios 3 em 1, compatível com MagSafe Qi2 15W, base de carregamento dobrável de viagem para iPhone 17/16/15/14 séries, AirPods, Apple. Ver na Amazon

Anker MagGo Power Bank MagSafe Anker MagGo Power Bank MagSafe ultra-fina 10000 mAh, Qi2, 15 W. Ver na Amazon

Anker Prime Anker Prime Carregador de carregamento rápido USB C 200 W, estação de carregamento. Ver na Amazon

Anker Zolo Power Bank Carregador portátil de 25000 mAh e 165 W, três portas USB-C de 100 W máximo. para o carregamento de vários dispositivos, cabos integrados e retráteis, para iPhone 17/16/15. Ver na Amazon

Anker Prime carregador sem fios Anker Prime carregador sem fios iPhone 3 em 1 dobrável Qi2.2 25W, AirCool. Ver na Amazon

Anker Prime Carregador rápido Anker Prime Carregador rápido USB C 250 W estação 6 portas. Ver na Amazon

Estação de Docking Anker Prime 160W Estação de Docking Anker Prime 160W, 3 portas USB-C, 100 W máx. cada uma, 1 porta USB-A a 12 W máx., transferência de dados rápida de 10 Gbps, portas de áudio e Ethernet, monitores duais 4K. Ver na Amazon

Anker Prime Power Bank Anker Prime Power Bank com base de carregamento, 26,250 mAh, 300 W. Ver na Amazon

Leia também: