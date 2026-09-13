Condutor português detido em Espanha a 218 km/h na A-62
Um condutor de nacionalidade portuguesa foi detido em Espanha depois de ser apanhado a circular a 218 km/h na autoestrada A-62, na zona de Carpio de Azaba, província de Salamanca. O caso aconteceu durante uma operação de controlo de velocidade da Guardia Civil.
A velocidade registada pelo radar estava muito acima do limite permitido naquela via e levou as autoridades espanholas a atuar de imediato. O condutor acabou por ser intercetado e detido pela Guardia Civil de Tráfico.
218 km/h numa autoestrada com limite de 120 km/h
O veículo circulava a uma velocidade de 218 km/h, quando o limite máximo nas autoestradas espanholas é, regra geral, de 120 km/h.
Isto significa que o automóvel seguia cerca de 98 km/h acima do limite, uma diferença que transforma uma infração de trânsito num caso com consequências criminais em Espanha.
A A-62 é uma das principais ligações rodoviárias entre Portugal e Espanha, atravessando a província de Salamanca. O controlo que detetou o veículo estava instalado no município de Carpio de Azaba.
O radar registou a velocidade e a Guardia Civil avançou
A deteção foi realizada no âmbito de uma ação de fiscalização da Guardia Civil. Depois de registada a velocidade, os agentes procederam à interceção do veículo.
A situação é particularmente relevante porque, em Espanha, determinadas situações de excesso de velocidade podem ultrapassar o âmbito de uma simples contraordenação. Quando a velocidade excede determinados limites previstos na legislação penal, o condutor pode ser responsabilizado criminalmente.
Foi precisamente esse o enquadramento aplicado pelas autoridades neste caso.
Mais de 200 km/h numa estrada pública
Circular a 218 km/h significa percorrer aproximadamente 60,5 metros por segundo.
A esta velocidade, apenas um segundo de distração representa uma distância superior a metade de um campo de futebol. Além disso, qualquer obstáculo, mudança inesperada de trajetória ou necessidade de travagem deixa muito menos margem para reação.
O caso volta, assim, a colocar em destaque a importância dos sistemas de fiscalização automática de velocidade e da atuação das autoridades nas principais vias rodoviárias.
Para quem atravessa a fronteira entre Portugal e Espanha, fica também o alerta: as regras e as consequências das infrações podem variar entre os dois países, pelo que é essencial respeitar os limites de velocidade definidos em cada território.
O condutor português foi detido e o caso segue agora os procedimentos previstos pela justiça espanhola.
De acordo com relatos no local, quando lhe perguntaram porque circulava a 218 km/h, a resposta foi, “Vinha um carro à frente, senão vinha a 300…”
218 kmh não dá para aquecer.
Alguém aqui do forum de certeza…
Sabem qual é a diferença entre um homem das cavernas e um tuga normal?
Nenhuma.
Mas que grande campeão!!!………….