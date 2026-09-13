Condutor português detido em Espanha a 218 km/h na A-62

Um condutor de nacionalidade portuguesa foi detido em Espanha depois de ser apanhado a circular a 218 km/h na autoestrada A-62, na zona de Carpio de Azaba, província de Salamanca. O caso aconteceu durante uma operação de controlo de velocidade da Guardia Civil.

A velocidade registada pelo radar estava muito acima do limite permitido naquela via e levou as autoridades espanholas a atuar de imediato. O condutor acabou por ser intercetado e detido pela Guardia Civil de Tráfico.

218 km/h numa autoestrada com limite de 120 km/h

O veículo circulava a uma velocidade de 218 km/h, quando o limite máximo nas autoestradas espanholas é, regra geral, de 120 km/h.

Isto significa que o automóvel seguia cerca de 98 km/h acima do limite, uma diferença que transforma uma infração de trânsito num caso com consequências criminais em Espanha.

A A-62 é uma das principais ligações rodoviárias entre Portugal e Espanha, atravessando a província de Salamanca. O controlo que detetou o veículo estava instalado no município de Carpio de Azaba.

O radar registou a velocidade e a Guardia Civil avançou

A deteção foi realizada no âmbito de uma ação de fiscalização da Guardia Civil. Depois de registada a velocidade, os agentes procederam à interceção do veículo.

A situação é particularmente relevante porque, em Espanha, determinadas situações de excesso de velocidade podem ultrapassar o âmbito de uma simples contraordenação. Quando a velocidade excede determinados limites previstos na legislação penal, o condutor pode ser responsabilizado criminalmente.

Foi precisamente esse o enquadramento aplicado pelas autoridades neste caso.

Mais de 200 km/h numa estrada pública

Circular a 218 km/h significa percorrer aproximadamente 60,5 metros por segundo.

A esta velocidade, apenas um segundo de distração representa uma distância superior a metade de um campo de futebol. Além disso, qualquer obstáculo, mudança inesperada de trajetória ou necessidade de travagem deixa muito menos margem para reação.

O caso volta, assim, a colocar em destaque a importância dos sistemas de fiscalização automática de velocidade e da atuação das autoridades nas principais vias rodoviárias.

Para quem atravessa a fronteira entre Portugal e Espanha, fica também o alerta: as regras e as consequências das infrações podem variar entre os dois países, pelo que é essencial respeitar os limites de velocidade definidos em cada território.

O condutor português foi detido e o caso segue agora os procedimentos previstos pela justiça espanhola.