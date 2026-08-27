10 coisas que talvez não saiba sobre a Fitbit Air da Google

A Fitbit Air já não é novidade para ninguém. A pulseira sem ecrã da Google chegou em 2026 prometendo devolver alguma simplicidade a um mercado de wearables cada vez mais complexo. Contudo, por detrás do design minimalista há detalhes técnicos, decisões de marca e curiosidades que passam ao lado da maioria dos utilizadores. Eis algumas!

Lançada como resposta direta a dispositivos como a Whoop, a Fitbit Air marcou também o primeiro regresso de hardware novo à marca em quase quatro anos.

Desde então, o dispositivo tem sido destacado especialmente pelo que não tem, como ecrã, botões e notificações.

Entre pormenores técnicos e de bastidores que explicam algumas escolhas, reunimos 10 curiosidades sobre a Fitbit Air.

1️⃣ Não ter ecrã não é uma limitação, é o grande objetivo

Depois de anos a assistir a uma corrida por ecrãs maiores e mais funcionalidades nos smartwatches, a Google decidiu andar para trás.

A Fitbit Air surge para contrariar essa tendência, não tendo ecrã, botões, nem notificações, apenas sensores a trabalhar em silêncio enquanto o utilizador vive a vida sem olhar para o pulso.

2️⃣ Pode trocar de dispositivo sem perder o histórico de saúde

Quem já tem um Pixel Watch não precisa de escolher entre os dois. A Fitbit Air foi pensada para ser usada em complemento com o relógio.

Por exemplo, o utilizador pode trocar para a pulseira à noite para dormir mais confortavelmente, sem que isso implique qualquer perda de dados ou histórico na app Google Health.

3️⃣ O fecho da pulseira é magnético, não de encaixe tradicional

Um pormenor de design pouco falado é que, em vez do sistema de furos e pino habitual noutros wearables, a Fitbit Air usa um fecho magnético, descrito como "microajustável", para facilitar a troca rápida sem ferramentas.

4️⃣ Uma semana de bateria, mas sem GPS dedicado

A autonomia é um dos pontos fortes do dispositivo, mas tem uma contrapartida: a Fitbit Air não tem GPS próprio, pelo que depende do telemóvel para localizar percursos com precisão durante corridas ou passeios.

5️⃣ Pesa menos do que uma colher de chá

O corpo do sensor pesa apenas 5,2 gramas, cerca de 12 gramas já com a pulseira incluída. Trata-se de um dos wearables mais leves alguma vez lançados pela Google, e explica porque é que tantos utilizadores relatam esquecer-se de que estão a usá-lo.

6️⃣ Aguenta mergulhos até 50 metros de profundidade

Apesar do tamanho reduzido e do aspeto discreto, a resistência à água da Fitbit Air está ao nível de trackers muito mais robustos, suportando imersões até 50 metros, mais do que suficiente para nadar, tomar duche ou apanhar chuva sem qualquer preocupação.

7️⃣ Cinco minutos de carga dão energia para um dia inteiro

Além da autonomia de uma semana com uma carga completa, a Fitbit Air tem carregamento rápido, bastando cinco minutos ligada ao carregador para garantir bateria suficiente para um dia de utilização normal, ideal para quem se esquece de carregar antes de dormir.

8️⃣ O sensor de frequência cardíaca faz leituras a cada dois segundos, 24 horas por dia

O monitor ótico de frequência cardíaca funciona continuamente, registando dados em intervalos de apenas dois segundos ao longo de todo o dia e da noite.

Este fluxo constante de informação alimenta métricas como a frequência cardíaca em repouso e a variabilidade cardíaca.

9️⃣ A caixa é feita de plástico reciclado

Um pormenor pouco divulgado é que a estrutura da Fitbit Air é fabricada em policarbonato e PBT reciclados, com a pulseira em tecido entrançado e fecho de aço inoxidável.

🔟 É o primeiro hardware novo da Fitbit em quase quatro anos

Antes da Fitbit Air, a marca não lançava um dispositivo novo desde o Charge 6.

Não obstante, ao mesmo tempo que a pulseira reaparece com hardware novo, a Google tem vindo a afastar-se cada vez mais do nome da marca. Aliás, a subscrição Fitbit Premium foi entretanto renomeada para Google Health Premium.

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