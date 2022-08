Robôs vão ser usados para recuperar um disco rígido com 7.500 Bitcoins

Certamente que a maioria das pessoas só começaram a ouvir falar de criptomoedas e Bitcoins há relativamente pouco tempo. Nesse sentido, possivelmente que há alguns anos esta tecnologia não era tão tida em consideração devido também ao seu baixo valor, comparativamente com o valor atual.

Mas tudo tem mudado neste setor, apesar dos frequentes altos e baixos deste mercado. Desta forma, agora um utilizador vai recorrer à Inteligência Artificial e a cães robôs para recuperar um disco rígido que contém mais de 7.500 Bitcoins.

Disco rígido com 7.500 Bitcoins será recuperado com ajuda de robôs

Há alguns anos o Bitcoin não valia tanto e, por isso, as pessoas não lhe davam tanta importância. Como tal, e como certamente não se esperava o aumento significativo de valor que esta criptomoeda atingiu, em 2013 um engenheiro britânico mandou para um aterro dois discos rígidos, mas um deles continha 7.500 Bitcoins. E se na altura poderia não valer muito, atualmente esse montante da criptomoeda vale algo como 175 milhões de euros.

Portanto, é natural que o engenheiro, de seu nome James Howells, já se tenha arrependido, e bem, da sua decisão anterior. Como tal, ele está agora empenhado em conseguir recuperar esse mesmo disco rígido e, para tal, vai recorrer à Inteligência Artificial e aos populares cães robôs Spot da empresa Boston Dynamics.

Howells pediu ajuda e permissão ao Conselho da Cidade de Newport para conseguir cavar no aterro, no entanto, por diversas vezes, os seus pedidos foram recusados. E nem o facto do engenheiro ter oferecido um quarto do valor dos Bitcoins em troca fez a entidade mudar de ideias. Tal obrigou então Howells a pensar numa outra alternativa.

O plano é então usar a IA, os cães robôs e uma equipa de especialistas para tentar encontrar o equipamento. Existe uma versão do plano a curto prazo, que será um investimento de 6 milhões de dólares com duração de 18 meses. E uma versão a longo prazo que inclui a separação de 100 mil toneladas de lixo do aterro durante 3 anos. Tal será um investimento de 11 milhões de dólares e conta com a ajuda de vários recursos, entre eles os cães robôs da Boston Dynamics. Estima-se que este último plano possa estar concluído entre 9 a 12 meses.

Por outro lado, o engenheiro também está disposto a oferecer cerca de 60 euros a cada um dos 150.000 moradores de Newport, caso as buscas pelo valioso disco rígido sejam bem-sucedidas.