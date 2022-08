Vários jogos da Electronic Arts receberam atualizações

Sobejamente conhecida pelos FIFA que tem lançado ano após ano, a Electronic Arts apresenta um vasto catálogo de jogos que vai muito mais além do futebol.

Recentemente alguns desses jogos receberam atualizações importantes que vos apresentamos de seguida.

Pode-se dizer que a Electronic Arts encontra-se muito ligada à sua série de futebol, FIFA, mas a verdade é que existe muito mais para além do futebol na lista de jogos da EA. E tratam-se de jogos muito diversificados, onde encontramos títulos de outros desportos, RPGs, jogos de aviação,... entre muito mais.

E muitos destes jogos recebem atualizações periódicas com correções e melhorias que de certa forma aumentam a sua longevidade e valor.

Alguns desses jogos receberam as suas mais recentes atualizações. Venham ver algumas delas...

Star Wars: The Old Republic, Nova Operação, Daily Area e muito mais

Star Wars: The Old Republic, desenvolvido pela Bioware, é um dos mais importantes MMORPG dos últimos anos e um dos mais consumidos pela comunidade apaixonada por videojogos e pelo universo Star Wars.

A BioWare lançou recentemente a atualização do jogo Star Wars: The Old Republic, Game update 7.1 "Digging Deep" que introduz a nova Operação de alto nível, a Anomalia R-4, bem como a Manaan Daily Area. A atualização também traz novas Táticas, uma experiência de jogador melhorada através da interface do utilizador com novas opções de personalização.

Com a Game Update 7.1 "Dig Deep", os jogadores regressam a Elom para desenterrar novas pistas sobre os planos misteriosos de Darth Malgus. Esta atualização traz também uma nova Operação- a Anomalia R-4 - bem como a Manaan Daily Area e nova Tática. Paralelamente ao novo conteúdo, melhorámos a experiência do jogador com alterações feitas na Interface do Utilizador, incluindo opções adicionais de personalização. Seguem abaixo mais detalhes.

Atualização da história: Dig Deep- vamos poder descobrir novos segredos sobre a motivação por detrás dos planos misteriosos de Darth Malgus e aprender sobre o destino de Sa'har Kateen, o Jedi Padawan Malgus nas antigas ruínas de Elom.

R-4 Operação de Anomalia - Nesta nova Operação de 8 jogadores, poderemos assumir um culto obscuro Sith focado na recolha de tecnologia a partir de uma arma antiga de poder aterrorizador. Esta nova operação está disponível no Modo História e Modo Veterano para todos os caracteres no nível 80.

Pode ser obtida a partir desta Operação:

Conjuntos de armaduras virulentas Conjuntos de armaduras perigosas Patrões e R-4 Anomalia Operação Decorações Item Rating 340 engrenagem em Modo Veterano

Manaan Daily Area - Vamos viajar até Manaan para duas novas histórias baseadas em fações e missões repetíveis. Para aceder a estas Missões, as personagens devem ter completado as expansões de Onslaught e Legacy of the Sith. As Missões Manaan Daily Area estarão disponíveis no Terminal de Missões Diárias em Manaan ou na janela Activity Finder.

À semelhança de outras Daily Areas, Manaan oferecerá várias novas recompensas. Para ter acesso, será necessário atingir o posto de reputação adequado com a respetiva fação, completando missões diárias e semanais. Cada fação tem um vendedor na sua base que vende itens, incluindo:

Conjuntos de armas firaxan Conjuntos de armaduras Manaan Defender e Nightlight Animal de estimação tartaruga cerulean Decorações de fortaleza inspiradas em Manaan

Quatro novas Táticas - Com esta nova atualização, novas Táticas estão agora disponíveis nos fornecedores na secção de Fornecimentos de cada Frota:

Guarda-costas Mercenário / Comando Médico de Combate: Kolto Vapors

Carnage Marauder / Sentinela de Combate: Shard of Mortis

Arsenal Mercenary / Gunnery Commando: Gyroscopic Stabilizers

Ordnance Mercenary Inovador / Commando Especialista em Assalto: Magnetic Resonance

Mais informações neste post do fórum: 7.1 Balance Changes and Plan.

Aumento de Poder - Novas classificações de itens de equipamento foram adicionadas aos fornecedores de upgrade na frota. Os jogadores podem agora fazer upgrade para Item Rating 330, completando Conquistas, Flashpoints e Operações Antigas.

Melhoria da experiência do jogador - Além do novo conteúdo listado acima, esta atualização também inclui alterações de equilíbrio de classe, melhorias na janela da Personagem e legendas personalizáveis e Roda de Seleção de Cores de Ícone de Estilos de Combate.

Nar Shaddaa Nightlife 2022 - O evento Nar Shaddaa Nightlife está de volta de 2 de agosto às 13h00 até 13 de setembro às 13h00. Para esta nova edição, existem novas recompensas inspiradas nas High Roller Shades do ano passado e muito mais.

A lista completa de notas de patch para esta atualização está disponível aqui.

EA SPORTS FIFA Mobile também recebe atualização

A EA SPORTS anunciou ainda a mais recente atualização para EA SPORTS FIFA Mobile, em dispositivos iOS e Android. A mais recente atualização que chega à EA SPORTS FIFA Mobile incluirá um novo Modo Manager, que permite aos jogadores planear estratégias, ajustar táticas em tempo real para enganar os adversários e ganhar jogos para ganhar recompensas para subir nas fileiras da Division Rivals para se tornar um Campeão da FIFA.

Trata-se de um modo novo jogado automaticamente, dando aos jogadores o comando total das táticas e estratégias da equipa, colocando os jogadores no comando de dezenas de diferentes alavancas táticas. Há 4 táticas predefinidas, incluindo Ataque, Controlo, Contra-ataque e Defesa. Escolher as suas táticas dependerá dos pontos fortes e fracos da tua equipa, mas também do seu oponente e da situação do jogo. O FIFA Mobile também permitirá que os jogadores personalizem as suas táticas para poderem ajustar as 4 táticas existentes ou revê-las completamente para se adaptarem às necessidades da sua equipa.

Também novo na mais recente atualização, os fãs poderão apoiar as suas seleções nacionais favoritas, equipando equipas com Kits, Logos e Cristas de mais de 30 Seleções Nacionais. A atualização incluirá também melhorias na jogabilidade, incluindo novas opções de comutação de jogadores, melhores guarda-redes e erros de pé ajustados.

O Modo Manager está agora disponível nos dispositivos EA SPORTS FIFA Mobile em dispositivos iOS e Android.

EA SPORTS FC e LA LIGA

Apesar de haver muito mais para além do futebol na Electronic Arts, também não deixa de ser verdade que FIFA tem um peso muito importante na companhia e dessa forma, as suas atualizações, melhorias e inovações não param (nem podem parar).

Recentemente a EA Sports revelou uma parceria com a LALIGA, reforçando dessa forma a presença da companhia num dos campeonatos mais mediáticos do Mundo. Dessa forma, esta parceria permitirá a ambas as partes, oferecer experiências inovadoras para os fãs de futebol no mundo inteiro.

A partir da temporada 2023/2024, a parceria entre a EA SPORTS FC e a LaLiga incluirá direitos de "naming rights" para todas as competições da LaLiga, um "rebrand" completo da LaLiga com a EA SPORTS, incluindo todos os logótipos, gráficos, fontes e outros elementos visuais, ao mesmo tempo que oferece novas integrações no jogo, destaques nas transmissões televisivas e compromissos para o apoio a iniciativas estruturais. Esta nova parceria abrangerá a primeira e segunda divisões da LaLiga (as principais competições profissionais de futebol de Espanha), LaLiga Promises (torneio anual de jovens da liga) e eLaLiga.

Trata-se de uma medida arrojada mas que faz todo o sentido, antevendo o lançamento de EA SPORTS FC no próximo ano.

"A EA SPORTS FC está empenhada em proporcionar as experiências mais autênticas e imersivas no futebol global. A nossa nova parceria inovadora com a LaLiga eleva ainda essa ambição e solidifica a posição de ambas as organizações no centro da cultura do futebol", disse David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. "O alcance e a escala visíveis desta parceria são profundamente emocionantes, assim como a oportunidade de proporcionar experiências incríveis aos fãs através da inovação no jogo, entretenimento interativo e iniciativas de base."

"A EA SPORTS representa a vanguarda das experiências interativas do futebol, enquanto a LaLiga está na vanguarda das competições de futebol com experiências incomparáveis de fãs presenciais, de transmissão e de fãs digitais", disse Javier Tebas, Presidente da LaLiga. "Somos parceiros estratégicos com a EA SPORTS há anos e este acordo alargado é um compromisso de proporcionar o próximo nível de inovação a todos os adeptos de futebol, uma fusão entre os mundos virtuais e reais do futebol."

"Esta parceria com a EA SPORTS está destinada a transformar verdadeiramente a forma como o futebol é apreciado em todo o mundo", disse Óscar Mayo, Diretor Executivo da LaLiga. "Além disso, a aliança demonstra que a LaLiga é uma marca global, prova do sucesso da nossa liga em conectar-se com os fãs internacionalmente."

"Estamos emocionados com uma parceria com um líder mundial no fandom do futebol para ligar melhor os nossos fãs aos seus clubes favoritos, jogadores e competições da LaLiga", disse Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "Os contributos da LaLiga para o nosso portfólio EA SPORTS FC serão imensos, não só do aspeto visual, mas também das melhorias tecnológicas e de desenvolvimento de jogos, esbatendo ainda mais as linhas entre os mundos real e virtual do futebol."