Impressionante: Lamborghini à escala real com 400.000 peças Lego

Já imaginou um Lamborghini, à escala real, criado a partido de peças de lego? O desafio foi superado e o resultado é simplesmente impressionante.

Ao todo foram usadas 400.000 peças Lego e o processo de desenvolvimento e construção demorou 8.660 horas.

Lamborghini Sián FKP 37: mais de 154 tipos diferentes de peças Lego

Foram mais de 400.000 peças e milhares de horas de trabalho para construir este Lamborghini Sián FKP 37, segundo revela o ACP. Mais de 154 tipos diferentes de peças Lego foram utilizados para garantir que o modelo personifica a sofisticação futurista e reproduz o contorno inconfundível do Lamborghini Sián, até aos mais pequenos detalhes.

O design presta homenagem à forma geométrica de seis lados que desempenha um papel fundamental na estratégia da Lamborghini, lembrando as icónicas luzes hexagonais da traseira e a forma do escape do automóvel desportivo italiano.

O peso total é de 2.200 kg e o processo de desenvolvimento e construção demorou 8.660 horas: 5.370 horas de desenvolvimento e 3.290 horas de produção. Foi construído por 15 especialistas em design, engenharia e construção da equipa Lego em Kladno, República Checa.

As dimensões do modelo são exatamente as mesmas que as do veículo real: 4,980 mm de comprimento, 2,101 mm de largura e 1,133 mm de altura. Pela primeira vez, um modelo Lego recebeu um revestimento com efeito de pintura, utilizando tinta oficial Automobili Lamborghini.