Elon Musk acusado de esquema de pirâmide de Dogecoin é processado em $258 mil milhões

A influência de Elon Musk sobre as criptomoedas é inegável. Vimos no passado o poder de um simples tweet nas oscilações do valor da Dogecoin, por exemplo.

Agora, o magnata norte-americano e as suas empresas estão a ser processados em $258 mil milhões pelo investidor de Dogecoin Keith Johnson que o acusa de liderar um esquema em pirâmide para influenciar o valor da criptomoeda.

De uma forma geral, o valor das criptomoedas está em queda há vários dias, o que está a deixar os investidores impacientes. De tal forma que uma ação coletiva movida por Keith Johnson, um investidor americano de Dogecoin, num tribunal federal em Manhattan, acusa Elon Musk de liderar uma empresa de extorsão ilegal para inflacionar o preço da criptomoeda.

Segundo a Reuters, Musk foi processado em $258 mil milhões, o que equivale a mais de 245 mil milhões de euros. Na acusação são também referidas as suas principais empresas, Tesla e SpaceX, por venderem a Dogecoin e aumentarem o seu preço propositadamente.

Segundo a queixa:

Os arguidos estavam conscientes desde 2019 de que a Dogecoin ainda não tinha valor algum. Musk usou o seu pedestal como o homem mais rico do mundo para operar e manipular o Esquema da Pirâmide Dogecoin para obter lucro, exposição e diversão

Neste processo constam também os comentários de outros magnatas como Warren Buffett, Bill Gates e outros, que colocam em questão o valor da moeda criptográfica.

Johnson quer, com este processo, garantir 86 mil milhões de dólares por danos, representando o declínio no valor de mercado do Dogecoin desde maio do ano passado, além de querer que este valor triplique.

Da parte de Elon Musk e das suas empresas, até ao momento, não foram feitas quaisquer declarações.