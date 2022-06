Portugal: Serviços de alta velocidade subscritos por 80,7% das famílias

Os serviços de telecomunicações têm evoluído significativamente em Portugal. As operadoras têm feitos avultados investimentos e daí Portugal ser um dos países que melhor serviço oferece.

De acordo com a ANACOM - Autoridade Nacional das Comunicações, os serviços de alta velocidade em local fixo são subscritos por 80,7% das famílias.

Portugal: Nº de alojamentos cablados com fibra ótica é de 5,8 milhões

No 1.º trimestre de 2022, o número de clientes residenciais de serviços de alta velocidade em local fixo em Portugal atingiu 3,4 milhões, mais 7,6% do que no mesmo período do ano anterior (9,4% no 1º trimestre de 2021). De referir que cerca de nove em cada dez novos clientes de redes de alta velocidade contrataram um serviço suportado em redes de fibra ótica (FTTH).

Cerca de 80,7% das famílias dispunham de subscrições de serviços de alta velocidade em local fixo. Nas regiões de Lisboa (94,7%), Açores (89,7%) e Madeira (88,5%) registaram-se penetrações acima da média. Por seu turno, as regiões Algarve (80,7%), Norte (77,1%), Centro (72,0%), e Alentejo (62,9%), regiões em que a penetração destes serviços é mais baixa, cresceram acima da média nacional.

Estima-se que, no mínimo, cerca de 5,9 milhões de alojamentos estavam cablados com uma rede de alta velocidade, mais 2,9% que no mesmo trimestre do ano anterior. O crescimento verificado foi inferior ao registado há um ano (5,2% em termos homólogos). A cobertura das redes de alta velocidade foi de 92,5%, mais 2,8 pontos percentuais (p.p.) que no mesmo período de 2021.

Em Portugal, o número de alojamentos cablados com fibra ótica (FTTH - Fiber to the Home) ascendeu a cerca de 5,8 milhões, mais 4,4% do que no período homólogo, tendo atingido uma cobertura de 90,4%.

O número de alojamentos cablados com acessos de alta velocidade suportados em redes de TV por cabo (HFC - Hybrid Fiber Coaxial) diminuiu 0,4% face ao trimestre homólogo, totalizando 3,7 milhões. A cobertura deste tipo de redes era de 57,4%.

Já tem ligação à Internet em fibra em casa?