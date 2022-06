EUA: Mulher rastreou o namorado através dos AirTags da Apple e acabou por matá-lo

Para além das notícias sobre as novidades tecnológicas, também existem com regularidade informações sobre situações insólitas e caricatas que acontecem neste segmento.

Recentemente foi então notícia o caso de uma mulher nos Estados Unidos da América que rastreou o namorado através dos AirTags da Apple. A situação não correu bem, e a mulher acabou mesmo por matar o companheiro.

Rastreia namorado com um AirTag da Apple

Os AirTags chegaram ao mercado no dia 20 de abril de 2021 e, para quem não conhece, tratam-se dos localizadores da Apple com o objetivo de ajudar os utilizadores a descobrir e localizar qualquer objeto onde seja colocado, como chaves, carteiras, malas. A localização é depois feita a partir do iPhone, onde o sistema lhe dirá o paradeiro daquilo que perdeu ou que não encontra.

No entanto, para pessoas mal intencionadas, tal tecnologia pode mesmo representar 'ouro sobre azul', uma vez que lhes permite das asas à imaginação e engendrar situações em que conseguem perseguir os seus alvos. E foi exatamente esse o caso que recentemente aconteceu nos Estados Unidos da América.

De acordo com as informações avançadas pelo canal Indianapolis Star, Garlyn Morris, uma mulher norte-americana de 26 anos residente no Estado de Indiana, rastreou o namorado, Andre Smith, também com 26 anos, através de um Apple AirTag, uma vez que suspeitava que o companheiro tinha um caso com outra mulher. O sucedido aconteceu no início deste mês e foi agora revelado devido à existência de mais detalhes dados pela acusada.

Segundo as suas declarações, a mulher confirmou que usou o dispositivo de localização da marca da maçã, o qual a levou a um bar - Tilly's Pub - onde o namorado se encontrava com outra mulher. Ao encarar aquela situação, o casal entrou numa acesa discussão, sendo depois expulsos do bar. Já no exterior, a mulher entrou no seu carro e embateu contra o namorado, atropelando-o por diversas vezes. Morris tentou ainda perseguir a outra mulher, no entanto foi bloqueada pela polícia que entretanto chegou ao local.

A mulher foi então detida pela Polícia Metropolitana de Indianápolis mas, lamentavelmente o namorado foi declarado como morto no local pelos Médicos do Corpo de Bombeiros da região, tendo o atropelamento sido a causa do óbito. Por sua vez, Morris foi então acusada de homicídio.

Embora esta seja uma situação pontual, já não é a primeira vez que relatos do género acontecem. Em março deste ano, por exemplo, demos a conhecer a história de um homem que rastreou o carro da namorada ao prender um Apple Watch no pneu do mesmo.

