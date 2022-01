A Crypto.com é uma das mais populares plataformas de transação de criptomoedas e desde o início da semana que tem sido envolta em notícias que faziam crer que tinha sido alvo de um ataque.

Segundo é avançado de forma oficial, foram afetadas quase 500 contas e terão sido roubados 34 milhões de dólares em Bitcoins e Ethereum.

Num comunicado feito há poucas horas, a exchange de criptomoedas Crypto.com reconheceu que a empresa perdeu mais de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum, depois de um ataque que ocorreu a 17 de janeiro.

Depois de algumas notícias que surgiram relativas a possível ataque, o CEO da empresa deixou ontem um tweet onde, não confirmando, dava alguns indícios do que poderia ter acontecido.

A publicação no blog vem então confirmar que foram feitos levantamentos não autorizados no valor de 4.836,26 ETH e 443,93 BTC, o que equivale a cerca de 15,2 milhões e 18,6 milhões de dólares, respetivamente. A acrescer a este valor ainda foi levantado o equivalente a 66 200 dólares noutras criptomoedas.

Foram, no total, 483 contas de utilizadores do Crypto.com afetadas por este ataque. No entanto, a Crypto.com afirmou que nenhum dos clientes perdeu o dinheiro, tendo sido totalmente reembolsados das perdas.

No blog pode ler-se que: