Calor gerado pela mineração de Bitcoins vai aquecer uma cidade no Canadá

A mineração de criptomoedas traz algum impacto ambiental sobre o qual já aqui tivemos oportunidade de falar. Por exemplo, em julho referimos que um sistema de mineração aqueceu um lago glaciar em Nova Iorque. No entanto, parece que essas consequências podem ser transformadas em vantagens.

De acordo com as últimas informações, o calor gerado por sistemas de mineração de Bitcoins vai ser usado para aquecer uma cidade no Canadá. No fundo trata-se de uma reciclagem do calor emitido pelas ASICs.

Calor gerado para minerar Bitcoins vai aquecer cidade do Canadá

A MintGreen é uma empresa do Canadá destinada à mineração de criptomoedas, mas com o objetivo de o fazer através de tecnologias ecológicas e limpas. Dessa forma, a empresa está a desenvolver uma parceria com a Companhia de Energia Elétrica de Lonsdale de forma a fornecer aquecimento doméstico e industrial para a cidade de North Vancouver através do processo de mineração de Bitcoins.

Em concreto, o projeto da MintGreen é que as suas 'caldeiras digitais' recuperem 96% da energia gerada na mineração de Bitcoins como calor que depois será usado para abastecer as comunidades e para processos industriais.

Esta nova fonte de calor será implementada no próximo ano de 2022 e vai evitar a produção de 20.000 toneladas gases de efeito de estufa por megawatt.

De acordo com Colin Sullivan, CEO da MintGreen, em entrevista ao site Coindesk, a empresa usa uma tecnologia de 'imersão' que capta o calor produzido na mineração e o direciona para concessionárias de água quente, conhecidas como "District Energy", para depois ser encaminhado para o cliente. O executivo adiantou que uma dessas concessionárias fornece cerca de 100 prédios e vai vender o aquecimento por via de um acordo contratual a longo prazo.

A reutilização do calor da mineração não é um processo novo, no entanto tem sido usado em menor escala. A MintGreen pretende então que o sistema esteja instalado e a funcionar até ao inverno do próximo ano.

De acordo com os censos de 2016, a cidade de North Vancouver conta com uma população de 52.898 pessoas.