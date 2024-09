ATM de criptomoedas são cada vez mais comuns. Mas há perigos à espreita

São parecidos com um comum multibanco, mas apenas lidam com criptomoedas. Não obstante serem uma tendência crescentes, estas máquinas ATM de criptomoedas obrigam a alguma atenção por parte dos utilizadores. É que há algumas rasteiras pelo caminho...

ATM de criptomoedas? Atenção que não é uma máquina qualquer

São uma tendência em crescimento. Nos Estados Unidos da América já se contam aos milhares e começam aos poucos a espalhar-se por todo o mundo. Falamos das caixas automáticas (ATM) de criptomoedas, quiosques eletrónicos independentes que permitem aos utilizadores comprar e vender criptomoedas em troca de dinheiro ou com um cartão de débito.

Todos estes ATM vendem Bitcoin, mas já há alguns a oferecer outro tipo de criptomoedas. No entanto, nem todas permitem a venda: algumas destas máquinas são limitadas apenas a compras.

As ATM de criptomoedas não estão ligadas à sua conta bancária, como acontece com um multibanco tradicional. Em vez disso, estão conectadas à carteira digital do utilizador para processar a transação e enviar a criptomoeda ao cliente.

As transações são processadas a partir da tecnologia blockchain, um registo digital de transações financeiras de criptomoedas. Para usar estes ATM, o utilizador conecta a sua carteira digital (normalmente via um código QR), deposita dinheiro, e a criptomoeda comprada é transferida diretamente para a sua carteira digital.

A maioria destas máquinas só oferece transações unilaterais, o que significa que é possível comprar criptomoedas, mas não vendê-las. Alguns ATM de criptomoedas permitem transações bidirecionais, permitindo aos utilizadores comprar e vender em troca de dinheiro.

A venda de criptomoedas segue um processo semelhante ao da compra: o utilizador utiliza o código QR da sua carteira digital, escolhe quanto quer vender, e recebe o dinheiro da ATM após o processamento da transação. Os ATM que oferecem esta opção geralmente requer uma verificação de identificação com foto.

Riscos dos ATM de criptomoedas

É verdade que estes ATM são uma maneira rápida de trocar dinheiro por criptomoedas, mas envolvem alguns riscos:

Altas taxas: cobram taxas elevadas, algumas ultrapassando os 10% por transação. Em comparação com as taxas de uma bolsa de criptomoedas tradicional (1% a 4%), os utilizadores pagam significativamente mais ao usar uma ATM de criptomoedas. Fundos não assegurados: embora algumas bolsas de criptomoedas ofereçam serviços de custódia com seguro antirroubo, estes ATM exigem que os fundos sejam depositados na própria carteira digital do utilizador. A autocustódia pode ser uma forma segura de proteger as criptomoedas, mas não há seguro contra roubo ou perda. Limites de transação: tal como na maioria das bolsas de criptomoedas, normalmente existem limites mínimos e máximos de transação definidos pela empresa do ATM. Os mínimos e máximos de transação costumam variar entre 10 e 10.000 dólares. Disponibilidade: os ATM de criptomoedas são limitadas em número e localizações, o que pode obrigar a percorrer longas distâncias para aceder a uma. Segurança: tal como os ATM tradicionais, os de criptomoedas são máquinas físicas que correm software, o que significa que existe a possibilidade de roubo, designadamente com dispositivos de clonagem ou outros métodos de adulteração. Esteja atento ao ambiente ao seu redor ao usar estes quiosques, pois as criptomoedas são valiosas e podem atrair a atenção dos amigos do alheio.

Mercado volátil

As criptomoedas continuam a mostrar grande volatilidade em 2024, com a Bitcoin e a Ethereum a serem fortemente influenciados por fatores macroeconómicos e decisões políticas nos EUA.

Recentemente, ambos sofreram quedas acentuadas, mas ainda mantêm um potencial de recuperação à medida que as expectativas de cortes nas taxas de juro podem injetar mais liquidez no mercado. As previsões dos especialistas indicam que o Bitcoin poderá variar entre 54.000 e 72.000 dólares, enquanto o Ethereum poderá ficar entre 2.250 e 3.350 dólares ainda durante este mês de setembro.

Este cenário de incerteza oferece tanto riscos como oportunidades, sendo que o aumento da emissão de stablecoins e o interesse institucional sugerem uma confiança subjacente nos criptoativos. Contudo, os investidores devem estar atentos às flutuações bruscas do mercado e possíveis eventos inesperados que podem causar instabilidade.