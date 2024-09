Hoje é dia do Programador? Saiba porque se escolheu este dia…

Hoje é dia do Programador! A data foi escolhida tendo como base "matemática" e a ideia é relembrar o trabalho, a importância e os contributos dos programadores para este mundo moderno. Faz ideia da razão da escolha deste dia para se comemorar o dia do Programador?

Primeiro programador foi uma mulher...

Um programador é um profissional que escreve código para criar software para computador e dispositivos móveis, sites e sistemas. Esse código pode ser escrito nas mais diferentes linguagens de programação (como Python, Java, C++, entre outras) e instruem os sistemas para a realização de tarefas específicas.

Atualmente, com a inteligência artificial, é possível ter "ajuda extra" para o desenvolvimento e análise de código.

O Dia do Programador é celebrado no dia número 256 de cada ano, a maior potência de base 2 que é menor de 365, representada por 8 bits, que calha exatamente no dia 13 de setembro, excecionalmente em anos bissextos, que é comemorado em 12 de setembro (como acontece este ano)... Mas os mais rigorosos até podem pensar de imediato: "256 com 8 bits?... impossível, é um evidente overflow!"

Este dia foi oficializado na Rússia em 2009, mas é celebrado em diversas partes do mundo.

O primeiro programador (ou melhor, a primeira programadora) da história é amplamente conhecida como Ada Lovelace, uma matemática e escritora inglesa do século XIX. Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina, o Motor Analítico de Charles Babbage, uma das primeiras conceções de um computador mecânico.

Ada Lovelace elaborou um algoritmo que poderia ser usado para calcular os números de Bernoulli usando a máquina de Babbage. Esse trabalho é considerado o primeiro exemplo de programação de computadores, ainda que a máquina para a qual o algoritmo foi projetado nunca tenha sido completamente construída.