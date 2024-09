Flappy Bird está finalmente de volta, 10 anos depois

O Flappy Bird original está de volta! Uma década após a sua morte, alguns fãs dedicados adquiriram os direitos do sucesso para smartpohne, de acordo com um comunicado de imprensa.

Popular jogo para smartphone virá em 2025

O Flappy Bird regressará ao iOS e ao Android como aplicações móveis nativas em 2025. Mas, antes disso, poderá jogá-lo noutro local. A equipa está a planear levar o jogo para outras plataformas, como o computador e a mobile web, a partir do outono.

A Flappy Bird Foundation tem grandes planos para o título renovado, e mostrou alguns deles num trailer. Embora a manutenção do design original do jogo seja fundamental, também se podem esperar novos modos, personagens, progressão e desafios multijogador.

Uma mistura de jogabilidade viciante - e a inclusão de tubos que pareciam muito inspirados no Super Mario- ajudaram o jogo a tornar-se uma sensação. O desafio de tocar no ecrã para bater as asas do pássaro e passar pelos espaços entre os tubos cativou a atenção de imensos de jogadores - mais de 100 milhões, de acordo com a Flappy Bird Foundation.

[Vídeo original]

A história do Flappy Bird

O Flappy Bird estreou em maio de 2013, mas só explodiu em janeiro do ano seguinte. O criador Dong Nguyen revelou rapidamente que o jogo estava a arrecadar 50.000 dólares por dia com a publicidade. No entanto, o sucesso do jogo foi demasiado grande para o seu criador.

Nguyen retirou-o da App Store e do Google Play em fevereiro de 2014 por razões aparentemente altruístas.

O Flappy Bird foi concebido para ser jogado em poucos minutos, quando se está relaxado. Mas acabou por se tornar um produto viciante. Penso que se tornou um problema. Para resolver esse problema, o melhor é acabar com o Flappy Bird. É para sempre.

Disse à Forbes. Felizmente para os fãs (mas talvez não para as pessoas que estavam a revender smartphones antigos com o jogo original ainda instalado), "para sempre" não é necessariamente literal.

