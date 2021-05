Afinal, quanto Bitcoin foi vendido pela Tesla? Elon Musk responde…

As flutuações das moedas virtuais, nomeadamente do bitcoin, têm estado influenciadas pelos tweets de Elon Musk. Recentemente, tão depressa anunciou que seria possível comprar Teslas com bitcoin, como em seguida disse que já não queria bitcoins por questões ambientais, mas logo em seguida repensou a posição.

Agora, Elon Musk usou o Twitter para revelar quantos bitcoins foram vendidos pela empresa… Mas as contas não batem certo.

Tesla não vendeu Bitcoins

A moeda virtual Bitcoin e até a Dogecoin estão de certa forma ligadas intimamente a Elon Musk. O dono da Tesla e da SpaceX tem usado os seus meios de comunicação para falar delas e assim observar as suas flutuações.

Depois de se ter afastado da venda de carros através de Bitcoin por questões ambientais e de mais algumas declarações sobre o tema, a moeda desvalorizou 20%, tal como mostra um utilizador do Twitter, onde questiona de certa forma a sanidade mental de Musk.

Foi então em resposta a este tweet que Musk revela que quer acabar com especulações,referindo:

Para esclarecer as especulações, a Tesla não vendeu nenhuma bitcoin

Mas o que quer esclarecer efetivamente?

Elon Musk desmente Relatório de Contas da Tesla

Apesar desta declaração de Musck, na apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021, a Tesla tem descrita uma mais-valia de 101 milhões de dólares relativa à venda de bitcoin. A menção à venda é clara: “sale of Bitcoin” ($101M positive impact[…])”.

No relatório de contas, pode então ler-se na secção dedicada à rentabilidade que a venda de bitcoins teve um impacto positivo de 101 milhões de dólares, o que contribuiu para uma melhoria dos números, em termos homólogos, entre janeiro e março deste ano, ao lado do crescimento do volume de negócio e do aumento de receitas.

A venda de bitcoins foi assim fundamental para a Tesla fechar as contas do primeiro trimestre com um lucro líquido de 438 milhões de dólares.

As contas apresentadas não batem então certo com o que Elon Musk acabou de afirmar. Há claramente uma intenção de Musk em agitar o mercado, possivelmente para afirmar o seu valor enquanto player no mercado das criptomoedas.