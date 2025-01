Novo estudo destaca um risco invisível para a saúde de quem vive perto dos aeroportos

Viver perto de um aeroporto pode prejudicar o coração. É o que diz um novo estudo, que destaca um risco invisível e alarmante para a saúde de quem vive perto dos aeroportos: uma maior probabilidade de problemas cardíacos.

Viver perto de um aeroporto aproxima as pessoas da azáfama e do barulho que se vive nessas áreas. De facto, em novembro do ano passado, e após queixas e reivindicações, o Governo anunciou a proibição dos voos do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, entre a uma e as cinco da manhã.

Agora, um novo estudo, conduzido por investigadores da University College London (UCL), destaca um risco invisível para a saúde de quem vive nessas zonas.

O estudo revela uma ligação entre a elevada exposição ao ruído dos aviões e o mau funcionamento do coração, o aumento do risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais e ritmos cardíacos potencialmente fatais.

Para a conclusão, os investigadores examinaram 3635 indivíduos que residiam perto dos principais aeroportos de Inglaterra - especificamente Heathrow, Gatwick, Birmingham e Manchester.

O objetivo passava por avaliar se as pessoas que vivem em áreas com níveis mais elevados de ruído de aeronaves têm uma saúde cardíaca mais fraca do que as que vivem em bairros mais calmos.

Centrando-se em dados de imagiologia cardíaca, os investigadores descobriram uma associação significativa entre a exposição a níveis mais elevados de ruído de aeroportos e alterações na estrutura e função cardíacas.

Os indivíduos expostos a mais ruído de aeronaves tinham músculos cardíacos menos flexíveis e mais espessos. Estas alterações tornam o coração menos eficaz na contração e expansão, o que prejudica, por conseguinte, a sua capacidade de bombear o sangue de forma eficiente.

Além disso, as alterações estruturais observadas no coração traduziram-se numa redução da eficiência global na circulação do sangue por todo o corpo.

O estudo detetou que o ruído noturno dos aviões teve um impacto ainda mais pronunciado. Isto pode dever-se a perturbações no sono, crucial para manter a saúde do coração, e à probabilidade de uma exposição mais longa durante a noite, quando as pessoas estão normalmente em casa.

O nosso estudo é observacional, pelo que não podemos afirmar com certeza que os níveis elevados de ruído dos aviões causaram estas diferenças na estrutura e função do coração. No entanto, os nossos resultados vêm juntar-se a um conjunto crescente de provas de que o ruído dos aviões pode afetar negativamente a saúde do coração.

Explicou Gaby Captur, autora sénior do estudo, publicado no Journal of the American College of Cardiology.

Qual o impacto do ruído dos aviões na saúde das pessoas?

A poluição sonora pode desencadear respostas de stress e ativar excessivamente o sistema nervoso simpático, levando a uma pressão arterial elevada e à libertação de hormonas do stress, como o cortisol.

Estes fatores podem contribuir para anomalias cardíacas, inflamação e aterosclerose.

Foi demonstrado que o ruído das aeronaves durante a noite afeta a qualidade do sono, o que pode ser um fator importante para a saúde.

Acrescentou Anna Hansell, da Universidade de Leicester.

Os peritos estimam que os indivíduos com anomalias cardíacas relacionadas com o ruído dos aviões podem correr um risco até quatro vezes superior de sofrerem eventos cardíacos graves.

O primeiro autor do estudo, Cristian Topriceanu, explicou que a exposição ao ruído pode desencadear vários problemas de saúde que, por sua vez, afetam a saúde do coração. Nomeadamente:

Aumento do IMC (Índice de Massa Corporal) , uma vez que o stress relacionado com o ruído e as perturbações do sono podem contribuir para o aumento de peso, um fator de risco significativo para as doenças cardíacas.

, uma vez que o stress relacionado com o ruído e as perturbações do sono podem contribuir para o aumento de peso, um fator de risco significativo para as doenças cardíacas. Aumento da tensão arterial, pois a exposição prolongada ao ruído pode ativar as respostas ao stress, aumentando a pressão arterial e sobrecarregando o coração.

As conclusões do estudo sublinham a necessidade crítica de ação por parte dos governos e da indústria, no sentido de atenuar a exposição ao ruído dos aviões, em especial para proteger a saúde cardíaca das comunidades próximas dos aeroportos.

