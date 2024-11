Após queixas, Governo decide proibir voos entre a uma e as cinco da manhã em Lisboa

Depois de críticas por parte de municípios, autarcas e cidadãos relativamente ao ruído causado pela circulação de aviões, o Governo português anunciou que vão ser proibidos os voos do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, entre a uma e as cinco da manhã.

Na quarta-feira, cerca de três dezenas de moradores de bairros de Lisboa e Loures manifestaram-se, reclamando, entre outros, o direito ao descanso.

O protesto, organizado pela plataforma "Aeroporto fora, Lisboa melhora", juntou cidadãos dos bairros do Areeiro, Alvalade, Campolide, Campo de Ourique, Camarate, Lumiar, São João da Talha. Com cartazes, gritaram contra a inação das autoridades relativamente ao ruído e poluição causados pelo aeroporto de Lisboa.

Os cidadãos reivindicaram o fim dos voos noturnos, a não expansão e o encerramento do aeroporto, além da construção urgente do novo aeroporto de Lisboa fora da cidade e de um novo pulmão verde na cidade.

Proibição dos voos noturnos em Lisboa é "um passo gigantesco"

Perante as queixas, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, anunciou, no dia seguinte, que vão ser proibidos os voos do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, entre a uma e as cinco da manhã, após conclusões do grupo de trabalho sobre os voos noturnos.

O grupo de trabalho sobre os voos noturnos já concluiu e posso anunciar aqui que nós vamos implementar um hard curfew que vai impedir voos entre a 01:00 e as 05:00 da manhã.

Informou o ministro das Infraestruturas e Habitação, que estava a ser ouvido na Assembleia da República, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2025.

O ministro considerou que se trata de "um passo gigantesco em relação ao que temos hoje".

Segundo a imprensa, em outubro de 2022, associações ambientalistas já tinham sublinhado haver necessidade de "um período noturno de cinco horas" em que a Lisboa não fosse "sobrevoada por aviões absolutamente nenhuns, para que as pessoas possam ter um sono profundo e descansado".

O estudo de avaliação do tráfego noturno do Aeroporto Humberto Delgado, elaborado por um grupo de trabalho parlamentar sobre este tema, conhecido em 2022, propunha duas medidas neste sentido: