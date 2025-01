Com a Apple Intelligence à porta, Apple reafirma que a Siri não espia os utilizadores

A Apple está a enfrentar um desafio jurídico relacionado com a Siri. A empresa concordou em pagar 95 milhões de dólares para resolver um processo judicial coletivo que alegava que algumas gravações feitas pela Siri continham dados sensíveis capturados acidentalmente. Agora, reafirma que a Siri não espia os utilizadores.

Apple reafirma o seu compromisso de longa data com a privacidade na Siri

Embora este caso remonte a 2019, o acordo de compensação suscita questões sobre as garantias de privacidade que a Siri oferece, particularmente no que toca à utilização de dados para fins publicitários. O mito de que os smartphones "ouvem" as conversas dos utilizadores para exibir anúncios personalizados tem persistido ao longo dos anos.

Na quarta-feira à noite, a Apple divulgou um comunicado a reafirmar o seu "compromisso de longa data com a privacidade na Siri".

A Apple fez da privacidade um pilar fundamental dos seus produtos há vários anos, destacando-se dos concorrentes que frequentemente recolhiam grandes volumes de dados para publicidade. Este esforço forçou gigantes como a Google e o Facebook a ajustarem as suas práticas e a, pelo menos, demonstrarem uma preocupação aparente com a privacidade dos utilizadores.

Privacidade é uma componente essencial do nosso processo de design, orientada por princípios como a minimização de dados, inteligência no dispositivo, transparência e controlo, e fortes proteções de segurança, que se complementam para oferecer experiências incríveis e tranquilidade aos nossos utilizadores.

Declarou a Apple.

Esta abordagem aplica-se a todos os nossos produtos e serviços, incluindo a Siri, que foi concebida para ser a assistente digital mais privada.

A Apple sublinhou ainda que os dados captados pela Siri não são usados para criar perfis de marketing, nem são disponibilizados para fins publicitários:

A Apple nunca utilizou os dados da Siri para construir perfis de marketing, nunca os disponibilizou para publicidade, nem os vendeu para qualquer propósito. Estamos constantemente a desenvolver tecnologias para tornar a Siri ainda mais privada e iremos continuar a fazê-lo.

No comunicado, a Apple explicou como a Siri protege a privacidade dos utilizadores ao privilegiar o processamento local sempre que possível:

Por exemplo, quando um utilizador pede à Siri para ler mensagens por abrir ou fornece sugestões através de widgets e pesquisa da Siri, o processamento ocorre diretamente no dispositivo. Os conteúdos das mensagens não são transmitidos para os servidores da Apple porque isso não é necessário para realizar o pedido. Em dispositivos compatíveis, o áudio dos pedidos é processado exclusivamente no dispositivo utilizando o Neural Engine, salvo se o utilizador optar por partilhá-lo com a Apple.

A empresa esclareceu ainda que, quando é necessário recolher dados, utiliza a quantidade mínima indispensável e implementa medidas para manter o anonimato:

As pesquisas e pedidos feitos à Siri não estão associados à conta Apple do utilizador. Em vez disso, utiliza-se um identificador aleatório - uma longa sequência de letras e números associada a um único dispositivo - para processar os dados, em vez de os ligar à identidade do utilizador através da conta Apple ou número de telefone. Acreditamos que esta abordagem é única entre os assistentes digitais disponíveis atualmente.

Por fim, a Apple revelou alguns detalhes sobre a integração da Siri com modelos de IA de maior escala através do Private Cloud Compute. Este sistema foi concebido para preservar a privacidade mesmo quando o processamento em nuvem é necessário:

Para pedidos que requerem acesso a modelos maiores, o Private Cloud Compute expande as proteções de privacidade e segurança do iPhone para a nuvem, desbloqueando capacidades de inteligência avançada. Quando a Siri utiliza o Private Cloud Compute, os dados do utilizador não são armazenados nem acessíveis à Apple, sendo utilizados exclusivamente para cumprir o pedido.

