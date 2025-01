Vídeo impressionante mostra um eclipse da Terra sobre o Sol visto do espaço

A missão Blue Ghost da Firefly Aerospace, lançada no início deste mês numa missão à Lua, captou um vídeo impressionante, onde mostra um eclipse da Terra sobre o Sol visto do espaço.

O módulo de aterragem Blue Ghost está atualmente em órbita à volta da Terra, ajustando a sua trajetória de modo a poder dirigir-se para a Lua durante as próximas semanas.

No processo, tem estado a recolher dados, utilizando os seus instrumentos científicos, bem como a testar o seu sistema de comunicação.

A empresa partilhou a primeira imagem do módulo de aterragem no espaço, mostrando algumas das seis unidades da NASA que estão a bordo do módulo, incluindo um instrumento de raios-x chamado Lunar Environment heliospheric X-ray Imager (LEXI), que irá observar a magnetosfera da Terra a partir da Lua no comprimento de onda raios-x.

Lançada no início deste mês numa missão à Lua, a Blue Ghost da Firefly Aerospace presentou-nos com um vídeo impressionante, que mostra algo que, da Terra, seria impossível testemunhar.

A empresa partilhou um vídeo, onde se vê, a partir do espaço, a Terra a mover-se em frente ao Sol. Veja o impressionante eclipse:

[Vídeo original]

Missão da Firefly Aerospace bateu um recorde

A empresa responsável pela missão Blue Ghost confirmou, também, que adquiriu um sinal de uma experiência da NASA e da Agência Espacial Italiana chamada Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE).

Esta unidade foi capaz de estabelecer uma ligação com o sistema global de satélites na Terra a uma distância de 205.674 milhas (cerca de 331.000 km), o que representa um novo recorde.

Este feito sugere que as constelações GNSS baseadas na Terra podem ser usadas para navegação a quase 90% da distância até à Lua, um recorde de distância de sinal Terra-Lua. Também demonstra o poder de utilizar várias constelações GNSS em conjunto, como o GPS e o Galileo, para efetuar a navegação.

Escreveu a NASA.

Agora, a missão Blue Ghost vai continuar a sua viagem na órbita da Terra antes de empreender uma viagem de quatro dias à Lua, com o objetivo de entrar na órbita lunar no início de março.