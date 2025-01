O ChatGPT não está a funcionar? Utilizadores da OpenAI estão a reportar falha global

Nesta quinta-feira, estão a ser reportadas falhas no acesso ao ChatGPT, globalmente. A empresa responsável pelo chatbot, OpenAI, ainda não se pronunciou sobre o aparente problema.

Milhares de utilizadores do chatbot ChatGPT da OpenAI estão a reportar falhas no seu serviço, de acordo com o site de acompanhamento Downdetector.

No Reino Unido, já foram feitos mais de 5600 relatórios e, nos Estados Unidos, esse número é já superior a 4300.

Quando tentam aceder ao ChatGPT, os utilizadores estão a receber uma mensagem de erro "Bad gateway".

Relatórios no Downdetector mostram que os utilizadores estavam a ter problemas com velocidades de upload e acesso ao ChatGPT, também, na quarta-feira.

A OpenAI ainda não se pronunciou sobre as falhas que estão a ser reportadas. O pico de relatórios aconteceu por volta das 11h30 de Portugal Continental desta quinta-feira.

Investigadores de segurança encontraram falha grave no ChatGPT

Ontem, a imprensa avançou que investigadores comunicaram um problema grave de segurança no ChatGPT à OpenAI e pediram à empresa que corrigisse a infraestrutura subjacente para cortar o acesso a este potencial ciberataque.

Conforme a informação, a grande falha de segurança no ChatGPT pode permitir que maus atores usem a API para realizar ataques DDoS em massa.

O investigador Benjamin Flesch descreveu a nova falha de segurança do ChatGPT numa publicação no GitHub. Esta está na forma como a API do ChatGPT lida com solicitações HTTP POST para um endpoint específico.

Como não há limite para o número de links que o utilizador pode fornecer por meio do parâmetro "URLs", os hackers podem adicionar o mesmo URL quantas vezes quiserem, permitindo, dessa forma, que a API efetivamente faça DDoS num site ou plataforma.

Não é claro se as falhas no acesso ao ChatGPT comunicada pelos utilizadores e a falha de segurança reportada pelos investigadores estão, de alguma forma, relacionadas.