Video Game Source Project: a missão de proteger jogos antigos

A Video Game History Foundation (VGHF) é o nome de uma instituição sem fins financeiros americana que se dedica a preservar, estudar e compreender os videojogos antigos e partilhar com o público.

O principal projeto da VGHF é o Video Game Source Project (VGSP), que se trata de uma iniciativa extremamente interessante de preservação do código antigo de alguns dos melhores jogos de sempre.

A Video Game History Foundation (VGHF) é uma instituição não financeira que tem como objetivo o de manter viva a memória de jogos antigos que tantas gerações deliciaram ao longo dos anos.

O seu projeto mais importante, o Video Game Source Project (VGSP), é um esforço no sentido de salvar e estudar o código-fonte de alguns desses jogos, antes que se percam para sempre.

E, segundo os responsáveis da VGHF, muitos jogos já se perderam ao longo dos anos, infelizmente.

“Para um historiador de videojogos, uma escavação arqueológica sobre o código-fonte de jogos antigos é como fazer uma viagem no tempo,” refere Frank Cifaldi, fundador da VGHF. “Infelizmente, muito desse material, especialmente dos primeiros tempos, já se perdeu para sempre. O Video Game Source Project irá ajudar a VGHF a encontrar mais mtaerial deste e usá-lo para efeitos didáticos e de ensino.”

Os primeiros jogos a terem direito a uma análise mais detalhada pelos responsáveis do Video Game Source Project foram os jogos da Lucasfilm Games, The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Aliás, esta aventura point-and-click faz 30 anos este mês pelo que, qual a melhor maneira de os celebrar, senão com uma viagem ao passado?

Assim sendo, no próximo dia 30 deste mês, a VGHF vai levar a cabo uma iniciativa online na qual, ambos os jogos vão ser “dissecados”. E para isso, contará com o apoio de Ron Gilbert, o criador de Monkey Island e do SCUMM game engine.

“Monkey Island será sempre um jogo especial para mim, e a criação do sistema SCUMM foi parte crucial. Olhas agora para o código-fonte, permite-me responder a questões que antes as pessoas nem sabiam como colocar,” referiu Ron Gilbert. “Como programador, vejo valor real em preservar e aprender mais sobre os jogos antigos. Nunca imaginei o que iria haver alguém no futuro a querer analisar o meu código. Sinto-me feliz pela Video Game History Foundation estar a levar a cabo este seu projeto enquanto ainda há tempo para salvar muitos dos bons velhos jogos que fizeram parte da nossa História.”

Donativos aceitam-se

Entretanto, de forma a manter o projeto vivo e a salvar o máximo de conteúdos antigos, a VGHF indica que todos os programadores, editores ou qualquer outra pessoa que tenha na sua posse, material relevante sobre jogos antigos, pode entrar em contacto para ajudar na proteção desses jogos.

Segundo o que nos referiram, os conteúdos mais importantes e alvo de preservação serão:

Código Fonte de jogos

Documentação de projeto de jogos antigos

Arte Conceptual

Builds de Demos

Em suma, todo e qualquer material que faça parte da história do desenvolvimento de grandes jogos do passado, poderá vir a ser interessante para ser salvo e estudado.