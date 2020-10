5 novas apps Android gratuitas para instalar no seu smartphone ou tablet

As apps móveis são hoje parte da nossa vida. Através do smartphone ou do tablet gerimos as nossas tarefas diárias, tiramos as nossas fotos, conversamos com amigos e tratamos de negócios… Estas são algumas das milhares de tarefas à disposição de cada um de nós.

Hoje deixamos sugestão de 5 apps para Android que foram lançadas recentemente ou que receberam alguma atualização importante e que estão disponíveis gratuitamente.

Apps gratuitas para Android

Design Studio: Graphic Design, Invite & Logo Maker

A app Design Studio é dedicada à criação rápida de projetos de design como logotipos de uma marca, cartões de visita e até publicações para redes sociais.

Tem como principais recursos o editor de design gráfico, fácil de usar, um grande nível de personalização, possibilidade de pesquisar e usar imagens gratuitas, exportar as criações para diferentes formatos e até partilhar diretamente nas redes.

Homepage: Logician Studio

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Tide – Sleep Sounds, Focus Timer, Relax Meditate

Tide é uma aplicação dedicada à saúde e bem-estar. Vai ajudá-lo a meditar, a ajustar as suas horas de sono e a relaxar. Tudo com áudios inspirados na natureza e meditação.

Com as vidas aceleradas que temos é cada vez mais importante parar para descansar o corpo e a mente.

SNOW

SNOW apresenta-se como uma app de fotografia onde poderá captar os melhores momentos e juntá-los a elementos de edição. O essencial nesta app é a sua criatividade.

Além da edição de imagem, ainda inclui um editor de vídeo de utilização básica.

Resumos

Agora que as aulas já estão a decorrer, com grandes constrangimentos por causa da pandemia, qualquer ajuda ao estudo é bem-vinda. A app Resumos, tal como o nome indica, oferece uma grande quantidade de matéria resumida.

Não abrange ainda todas as disciplinas, mas já tem muita informação útil a estudantes de diferentes anos de escolaridade.

Homepage: Pedro Gouveia

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Bright Sky PT

A App Bright Sky PT é uma aplicação móvel gratuita que visa dar apoio e informações a qualquer pessoa que possa estar a vivenciar uma relação abusiva, ou pessoas que se preocupem com amigos e familiares que possam estar a passar pela mesma situação.

Para o caso de querer usar a app, mas tem medo de a ter instalada no smartphone, poderá ativar o modo oculto que a mascara de app de meteorologia.