Uma torre solar fotovoltaica para poupar espaço. Será eficiente?

Cada vez aparecem mais painéis solares em lugares onde o sol possa gerar energia. Em cima dos telhados, nas varandas, no meio dos campos, nas fachadas dos prédios, no meio das linhas de comboio e até por cima das águas nas albufeiras. O espaço que ocupam estas estruturas é que começa a preocupar. A solução poderá ser construir em modo torre. Mas será que são eficientes?

Apesar de ser um ativo importante na poupança de energia e investimento nas energias limpas, os painéis solares tomam conta do terreno e a moldar as paisagens. Há mesmo quem esteja a desbravar arvoredo para "plantar" estas placas de silício, enchendo hectares de painéis virados para o sol.

A pensar nestes e noutros problemas, uma empresa, a Three Sixty Solar, desenvolveu uma torre solar que utiliza 90% do terreno disponível e está testada para suportar ventos fortes de furacões de Categoria 1.

A nova tendência em painéis solares verticais tem agora uma evolução que aproveita ao máximo o espaço em altura e não em comprimento. Esta é a torre fotovoltaica da Three Sixty Solar, uma empresa canadiana sediada em Vancouver.

A empresa fabrica sistemas empilhados de 12 a 36 m de altura, concebidos para aproveitar a energia do sol onde o espaço está a uma altura superior. Com uma potência máxima de até 250 kW, a torre fotovoltaica promete reduzir os custos de desenvolvimento sem prejudicar o ambiente ou os habitats circundantes.

Cada unidade tem três lados completamente cobertos por painéis fotovoltaicos verticais, pelo que o rendimento final depende essencialmente da orientação da estrutura, que nunca pode garantir o máximo rendimento possível. Por outro lado, o efeito chaminé no interior das torres ajuda a dissipar o calor, aumentando o rendimento. Hoje em dia, a empresa publicou um livro branco com os resultados de 16 meses de testes.

Dezasseis meses em que a torre piloto PV construída em Kelowna, British Columbia, provou resistir a condições meteorológicas particularmente agressivas. Desde uma tempestade feroz com rajadas de vento de até 135 km/h até chuva forte, granizo e neve.

Em janeiro de 2023, foram realizados testes sobre o efeito da sujidade nos painéis e verificou-se que, após um ano, os módulos não tinham sofrido qualquer alteração na tensão ou corrente. E a colocação vertical dos painéis tinha permitido que toda a neve caísse da torre sem intervenção humana.

Estes destaques confirmam aquilo em que eu há muito acreditava. O desenho da nossa torre tem mais benefícios do que a capacidade de utilizar até 90% menos terra. As atividades de manutenção reduzidas reduzem os custos operacionais e melhoram a economia do projeto. Estou muito satisfeito com a forma como a torre tem resistido ao ambiente canadiano.