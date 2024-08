“Turismo nuclear”: China autorizou o público a visitar centrais nucleares em todo o país

A energia nuclear não é unânime, embora seja uma alternativa energética viável, para alguns países, a par de outras que já conhecemos. No sentido de aproximar as pessoas desta opção, a China autorizou o público a visitar centrais em todo o país.

A par da procura incessante por alternativas energéticas mais amigas do ambiente, além da exploração das opções que já existem, importa que o público as conheça e esteja confortável com as decisões governamentais relativas a elas.

Numa iniciativa inovadora, a China autorizou o público a visitar nove centrais nucleares em todo o país, por forma a reunir apoio para esta alternativa energética.

China quer aproximar o público da energia nuclear

Recentemente, a China General Nuclear Power Corp (CGN) introduziu um sistema de reservas online para ajudar os turistas a aceder facilmente ao programa de turismo nuclear. Desta forma, o país procura sensibilizar as pessoas para a energia nuclear e para questões como as radiações e os controlos de segurança.

O evento de lançamento deste conceito de turismo nuclear teve lugar numa central na província de Fujian, no dia 7 de agosto. Os turistas foram autorizados a visitar os quatro reatores CPR-1000 da central de Ningde, bem como os jardins das proximidades.

Além disso, os turistas tiveram oportunidade de visitar a central de Fangchenggang, o primeiro projeto de energia nuclear da China Ocidental, situado na Região Autónoma de Guangxi Zhuang.

A agência chinesa espera que a iniciativa impulsione o turismo local, e reforce o apoio do público ao setor da energia nuclear, numa altura em que a China pretende cumprir o seu objetivo de cortar as emissões até 2060.

Não se trata apenas de uma atividade pública de divulgação científica, mas também de uma exploração importante no domínio do turismo nuclear. Isto não só ajudará a aumentar a compreensão e a confiança do público na energia nuclear, como também contribuirá para o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de energia nuclear do país.

Afirmou Guo Xingang, porta-voz da CGN, segundo a Bloomberg, durante o evento.

O apoio das pessoas é essencial, porque o país está a construir, atualmente, mais 30 reatores nucleares.

A crescente procura de eletricidade na última década forçou os serviços públicos chineses a aumentarem o desenvolvimento de todos os tipos de produção de eletricidade, de acordo com a Administração de Informação sobre Energia dos Estados Unidos, citada pelo Interesting Engineering.

