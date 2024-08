Microsoft marca o fim de uma era! Está a descontinuar e abandonar o Windows Paint 3D

Apesar de não ter o histórico que a Google e outras empresas têm, a Microsoft também abandona as suas apps, ocasionalmente. Estas ficam para a história, mas deixam simplesmente de funcionar. A mais recente a ter este destino é o Paint 3D do Windows, que vai simplesmente deixar de ser suportado.

A Microsoft está a cancelar oficialmente a sua aplicação Paint 3D, lançada pela primeira vez em 2016 como uma versão 3D do Paint. O Paint 3D permitiu aos utilizadores criar e editar modelos e obras de arte 3D no Windows 10.

A sua disseminação não correu como a Microsoft esperava para o Paint 3D. Não ganhou uma grande base de utilizadores em comparação com a aplicação Paint, que milhões de pessoas já utilizam. Neste contexto, a empresa removeu o Paint 3D das aplicações de arranque do Windows 10 em 2021.

Paint 3D now has a banner stating that it will no longer receive updates or be available in the Microsoft Store starting on November 4th. pic.twitter.com/ksPg1Irdjo