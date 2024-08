e-Clic: já conhece o balcão digital da Segurança Social?

Ajuda a poupar (muito) tempo e até algum dinheiro. Evita deslocações e tempos de espera algumas vezes infernais. Conheça todas as funcionalidades do e-Clic, o balcão digital da Segurança Social e saiba como aceder.

Não perca tempo nas filas da Segurança Social

Quantas vezes não necessitou de se deslocar aos serviços da Segurança Social e praticamente perdeu uma manhã ou uma tarde, quando não mesmo um dia inteiro de trabalho?

Pois bem, saiba que para a generalidade dos serviços não precisa de se deslocar a um espaço físico. Aliás, já não é a primeira vez que abordamos o assunto e deixamos a dica. Para poupar tempo, basta aceder ao e-Clic, o balcão digital da Segurança Social, que visa simplificar o processo de obtenção de informações, requerimentos e outros serviços essenciais para os cidadãos e empresas.

Com o e-Clic, os utilizadores podem, entre outros serviços, consultar a sua situação contributiva, fazer pedidos de prestações sociais, submeter documentos, e obter certidões. A plataforma foi concebida para ser intuitiva e acessível, proporcionando um acesso facilitado a serviços que são fundamentais no dia a dia dos cidadãos e das empresas.

Funcionalidades do e-Clic

O e-Clic foi criado com o objetivo de centralizar e simplificar o acesso aos serviços da Segurança Social. Serve tanto para cidadãos individuais como para empresas, cobrindo um vasto leque de necessidades.

1 - Consulta de situação contributiva

Os cidadãos podem verificar se as suas contribuições para a Segurança Social estão em dia, consultar o histórico de contribuições, e verificar se têm alguma dívida pendente. As empresas podem também consultar a situação contributiva dos seus trabalhadores.

2 - Pedido de prestações sociais

Através do e-Clic, é possível requerer diversas prestações sociais, como subsídios de desemprego, abonos de família, pensões de velhice, invalidez ou sobrevivência, entre outras. O sistema permite a submissão de pedidos de forma rápida e sem a necessidade de deslocação a um balcão físico.

3 - Submissão de documentos

Os utilizadores podem submeter documentos necessários para a instrução de processos, como atestados médicos, declarações de rendimento, entre outros. Esta funcionalidade elimina a necessidade de envio de documentos em papel, facilitando o processo tanto para os cidadãos como para a administração pública.

4 - Emissão de certidões

O e-Clic permite a emissão de certidões, como a certidão de situação contributiva, que é frequentemente exigida em diversas situações, como candidaturas a subsídios ou concursos públicos.

5 - Simulação de prestações

A plataforma oferece ainda ferramentas de simulação para calcular o valor de futuras prestações, como pensões ou subsídios de desemprego, permitindo aos cidadãos fazerem um planeamento financeiro mais informado.

6 - Agendamento de atendimento

Para casos onde seja necessário atendimento presencial, o e-Clic permite o agendamento de visitas aos balcões da Segurança Social, evitando filas e longos tempos de espera.

Como aceder ao e-Clic?

O acesso ao e-Clic é simples e pode ser feito através de qualquer dispositivo com ligação à internet, como computadores, tablets ou smartphones. Basta seguir estes passos:

1 - Registo na Segurança Social Direta

Antes de poder utilizar o e-Clic, é necessário estar registado na Segurança Social Direta, o portal oficial da Segurança Social para serviços online. O registo é feito através do site www.seg-social.pt e requer o número de identificação da Segurança Social (NISS) e um endereço de e-mail válido.

Após a submissão dos dados, a Segurança Social enviará um código de ativação por correio postal para a morada registada. Este código é utilizado para completar o processo de registo e criar uma senha de acesso ao portal.

2 - Acesso ao e-Click

Depois de registado, o utilizador pode aceder diretamente através da Segurança Social Direta. Basta fazer login no portal com o NISS e a senha criada durante o registo.

Dentro da plataforma, encontrará a secção e-Clic, onde terá acesso a todas as funcionalidades disponíveis. A navegação é intuitiva, com menus organizados por tipo de serviço, facilitando a localização das opções desejadas.

3 - Utilização das funcionalidades

Uma vez dentro do e-Clic, o utilizador pode começar a utilizar os serviços oferecidos.

A plataforma foi desenhada para ser acessível, com instruções claras e uma interface amigável, garantindo que mesmo quem não é experiente em tecnologia consiga usar o sistema sem dificuldades.

4 - Segurança e confidencialidade

É importante referir que o e-Clic adota elevados padrões de segurança para proteger os dados pessoais dos utilizadores.

A plataforma utiliza encriptação e outros mecanismos de segurança para garantir a confidencialidade das informações e transações realizadas.

Mais cómodo e rápido

Uma das maiores vantagens do e-Clic é a possibilidade de aceder aos serviços da Segurança Social a qualquer hora e em qualquer lugar. Isto elimina a necessidade de deslocações e permite que os utilizadores gerem os seus processos de forma autónoma e no momento que lhes for mais conveniente.

É também possível resolver questões relacionadas com a Segurança Social em minutos, sem a necessidade de filas de espera ou de envio de documentos por correio. Isto traduz-se numa redução significativa de tempo e custos, tanto para cidadãos como para empresas.

Finalmente, o e-Clic oferece um registo claro de todas as interações e pedidos feitos através da plataforma, permitindo que os utilizadores acompanhem o estado dos seus processos e mantenham um registo das suas comunicações com a Segurança Social.

Ao centralizar uma vasta gama de serviços num balcão digital acessível, o e-Clic contribui para uma maior transparência, rapidez e facilidade no acesso aos serviços públicos, alinhando-se com as necessidades de uma sociedade cada vez mais digital e conectada.

Se ainda não explorou esta ferramenta, vale a pena registar-se na Segurança Social Direta e começar a tirar partido das vantagens que oferece.

e-Clic

