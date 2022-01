Sol disparou contra a Terra e espera-se uma tempestade geomagnética no dia 2 de fevereiro

A Spaceweather.com informa hoje (31 de janeiro de 2022) que a grande região de manchas solares AR2936 - que quadruplicou de tamanho em 48 horas no passado fim de semana - libertou uma ejeção de massa coronal direcionada para a Terra (CME), que poderá causar uma tempestade geomagnética com início já a 2 de fevereiro de 2022.

As ejeções de massa coronal são erupções poderosas perto da superfície do Sol impulsionadas por dobras no campo magnético solar.

Vem aí uma tempestade geomagnética

Segundo a Spaceweather, [A CME] foi lançada no espaço durante as primeiras horas de 30 de janeiro por uma erupção solar de classe M1. A grande mancha solar AR2936 foi a fonte da explosão. A chama de longa duração durou mais de 4 horas, pelo que colocou muita energia na CME.

Assim, é expectável que sejam sentidas na Terra tempestades geomagnéticas moderadamente fortes da classe G2. Durante tais tempestades, as auroras podem ser vistas no Círculo Ártico.

Esta fonte da CME - uma grande região de manchas solares AR2936 - é uma das maiores regiões ativas até agora no Ciclo Solar 25, um ciclo de 11 anos atualmente em ascensão.

As ejeções de massa coronal são erupções poderosas. Os choques resultantes ondulam através do sistema solar e podem interromper satélites e redes de energia na Terra. Podem também causar fantásticas exibições da aurora boreal, ou luzes do norte, que podem por vezes atingir latitudes mais baixas como as do norte dos Estados Unidos.

Mancha solar AR2936 é muito maior que a Terra

Quando falamos numa mancha solar, neste caso a AR2936, estamos a referir uma área gigante na superfície da nossa estrela. Aliás, esta área é muito maior que o planeta Terra.

De tal forma que a mancha pode ser vista a olho nu com um filtro solar.

Hoje é ainda maior do que ontem. A Terra colocada à escala diz-nos que a mancha solar tem cerca de 9 x 2,5 Terra, ou cerca de 115.000 x 32.000 km!

Referiu a Spaceweather.com.

A mancha AR2936 tem vários núcleos escuros maiores que a Terra, e todo o grupo estende-se por mais de 100.000 km através da superfície da estrela [o diâmetro da Terra é de cerca de 13.000 km]. Esta é uma mancha solar ideal para técnicas de projeção.

Toda esta energia viaja até à direção da Terra e, no próximo dia 2 de fevereiro, o impacto, maior ou menor, será sentido.