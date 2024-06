Síndrome rara que transforma o corpo humano numa “destilaria”

Imagine que vai ao hospital à procura de ajuda porque se sente tonto e com uma fala arrastada, confusa. Bêbado, o diagnóstico foi fácil de determinar. Mas... como é possível se não bebe nem nunca bebeu uma gota de álcool? O caso aconteceu no Canadá e é fruto de uma síndrome muito rara.

O caso da síndrome de autofermentação

Na verdade, apesar de hipotético, isto foi exatamente o que aconteceu recentemente a uma mulher no Canadá, que teve sete episódios de uma doença misteriosa que a fazia sentir-se embriagada, apesar de não ter consumido álcool. Passaram dois anos até que finalmente recebeu um diagnóstico: sofria de "síndrome de autofermentação". Em linguagem corrente, seria uma espécie de alambique humano!

Conforme é descrito, a síndrome da autofermentação é uma doença muito rara e pouco compreendida em que os micróbios do intestino começam a produzir álcool.

Os sintomas da síndrome de autofermentação têm muitas semelhanças com os sinais de abuso de álcool, tais como sonolência, alterações de humor e vómitos. Este facto dificulta o acesso à ajuda médica adequada.

De facto, uma outra pessoa com síndrome de autofermentação na Bélgica foi acusada de conduzir sob o efeito do álcool, apesar de não ter ingerido qualquer bebida alcoólica. Mais tarde, foi absolvido da acusação depois de vários médicos terem concordado que ele sofria da síndrome de autofermentação.

O número exato de pessoas que sofrem da síndrome da cerveja automática não é conhecido e existem apenas alguns casos na literatura médica. É possível que haja muito mais pessoas com esta doença do que as que conhecemos - mas o diagnóstico pode ser difícil, o que pode limitar o número total de casos registados.

A partir das evidências reunidas até agora, parece que as pessoas não nascem com a síndrome da autofermentação. Em vez disso, a doença é espoletada por uma perturbação no microbioma intestinal.

Levedura e fermentação

Para produzir bebidas alcoólicas, utilizamos levedura (um tipo de fungo) para fermentar os açúcares dos hidratos de carbono. Isto gera o álcool da cerveja, do vinho e das bebidas espirituosas.

Pensa-se que as pessoas com síndrome de autofermentação têm um crescimento excessivo de tipos semelhantes de levedura nos seus intestinos. Esta fermenta os alimentos que ingerem, especialmente os hidratos de carbono como o pão e o açúcar, e transforma-os em álcool.

A evidência mais forte que temos para apoiar esta hipótese é o facto de os medicamentos antifúngicos parecerem ajudar as pessoas com síndrome de autofermentação. Os medicamentos antifúngicos matam as leveduras que crescem no intestino. Vários pacientes com a doença relataram que estes tratamentos ajudaram a fazer desaparecer os sintomas.

No caso da doente canadiana, uma dieta pobre em hidratos de carbono também ajudou a reduzir o número de "episódios" de fala arrastada e de tonturas.

Limitar a quantidade de levedura no intestino - bem como as fontes de alimento que a levedura utiliza para crescer - pode ajudar a abrandar a produção interna de álcool. Mas é importante notar que ainda não temos provas clínicas específicas de que isto funciona em doentes, pelo que continua a ser uma teoria.

Ainda não se sabe exatamente qual é a levedura responsável pela síndrome da autofermentação. Isto deve-se ao facto da doença ser rara, o que limita o que podemos aprender sobre ela.

Mas uma investigação recente debruçou-se sobre os tipos de levedura que crescem no intestino humano - e os benefícios para a saúde que estes micróbios podem proporcionar. Este trabalho pode dar-nos algumas pistas sobre o que está a acontecer nas pessoas com síndrome de autofermentação.

Senhor agente, não foi álcool, a culpa é da Saccharomyces

A Saccharomyces é mais conhecida como "levedura de cerveja", e é a mesma espécie que é normalmente utilizada para fazer pão e cerveja. O mesmo estudo também encontrou a produção de álcool de outras espécies que pertenciam a uma família de leveduras chamada Candida, que normalmente causam infeções por leveduras em humanos.

Em pacientes com síndrome de autofermentação, um "pico" no crescimento de leveduras como Saccharomyces e Candida no intestino pode causar cada episódio da sua doença.

Isto pode dever-se aos tipos de alimentos ingeridos, como uma dieta rica em hidratos de carbono - e pode ser aliviado seguindo uma dieta pobre em hidratos de carbono, como se viu no caso da doente canadiano.

Outros possíveis fatores desencadeantes da síndrome de autofermentação podem também incluir a utilização de antibióticos ou cirurgia intestinal, uma vez que ambos têm sido associados a um aumento do crescimento de fungos intestinais.

Embora a levedura Saccharomyces seja frequentemente registada em estudos sobre o microbioma humano, não é claro se esta levedura é uma verdadeira residente do intestino humano ou se passa simplesmente depois de termos ingerido alimentos que contêm a levedura (como o pão).

As espécies de Candida, por outro lado, são bem aceites como um habitante regular do microbioma humano - pelo menos no ocidente.

COVID também agrava o desenvolvimento da Candida

Embora as leveduras no nosso intestino sejam em muito menor número do que as bactérias, podem ainda assim ter grandes efeitos na nossa saúde e tornar-se uma potencial fonte de infeção. O crescimento excessivo de Candida no intestino tem sido associado ao desenvolvimento de sépsis fúngica em doentes com cancro.

Foi também demonstrado que os doentes com COVID grave apresentam um aumento do crescimento de Candida no seu intestino. O crescimento precoce de Candida no intestino de bebés recém-nascidos está também associado ao desenvolvimento de asma numa fase posterior da vida.

Estas associações são causadas pelo facto da Candida no intestino afetar a função do sistema imunitário. Isto determina a probabilidade de nos darmos bem com outras infeções (como a COVID) ou de desenvolvermos doenças imunitárias, como as alergias.

Embora a síndrome da autofermentação possa ser rara, o que é claro é que os nossos fungos intestinais têm efeitos abrangentes na nossa saúde e no nosso sistema imunitário. Estamos apenas a começar a compreender como estas leveduras fascinantes afetam a nossa saúde.