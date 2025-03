Será que vamos ver o eclipse solar de 29 de março? A NASA dá uma ajuda

Se a questão é saber onde e quando ver o eclipse solar de 29 de março, a NASA criou um mapa para lhe dar resposta. O eclipse será visível na maior parte da Europa e em partes das Américas, África e Ásia.

Este sábado, dia 29, teremos uma nova oportunidade de ver um eclipse (parcial) do Sol, pelo menos se estivermos numa grande região do hemisfério norte que abrange grande parte da Europa, e Portugal está incluído, mas também partes da América do Norte, África e Ásia, e até uma pequena região da América do Sul.

Para ajudar a visualizar onde e quando o eclipse solar será visível, a agência espacial americana NASA publicou um mapa que mostra a região a partir da qual o eclipse parcial será visível.

O mapa inclui também informações sobre a hora para nos orientar.

As linhas amarelas no mapa dão-nos uma ideia de quanto do Sol será coberto pela Lua, dependendo da nossa localização.

A área de maior obscurecimento é sobre o Canadá e a Gronelândia, onde mais de 80% do disco solar será coberto.

O ponto de maior ocultação verá cerca de 93,1% da área do disco desaparecer.

E em Portugal?

Sim, ocorrerá um eclipse solar parcial visível em Portugal.

Durante este fenómeno, a Lua cobrirá parcialmente o Sol, proporcionando um espetáculo astronómico digno de nota.

Horários e Detalhes por Localidade:

Lisboa : Início: 09h36. Máximo: 10h31. Fim: 11h27.

:

Percentagem do Sol coberto: aproximadamente 37,7%.

Porto : Início: 09h41. Máximo: 10h36. Fim: 11h34.

:

Percentagem do Sol coberto: cerca de 40,1%.

Eclipse solar: atenção aos seus olhos!

Os eclipses são acontecimentos astronómicos fáceis de ver, mas perigosos para a nossa visão se não tomarmos precauções.

É essencial usar proteção se quisermos ver o eclipse, mas simples óculos de sol não são suficientes, precisamos de óculos especializados para podermos ver este tipo de evento sem pôr em risco a saúde dos nossos olhos.

Também temos formas de ver o eclipse de forma indireta e segura.