Quando chega a One UI 7? Calendário para a Europa já foi revelado

A Samsung este ano está mais lenta no que toca à nova versão do Android. A marca por norma é rápida a adotar as atualizações, mas a One UI 7 tem demorado a ganhar forma e a trazer o Android 15 para todos. Depois de alguns atrasos, surge agora a calendarização para a Europa, que mostra bem quem recebe e quando recebe esta nova versão.

Não tem sido simples o processo de chegada do Android 15 aos smartphones da Samsung. A marca já tem essa versão disponível, mas apenas para o Galaxy S25, que lançou há alguns meses. Os adiamentos têm sido sucessivos e a gigante Coreana parece não ter uma resposta.

Ainda que não exista uma razão conhecida para este atraso, muitos utilizadores esperam ansiosamente que a marca lance o Android 15. Querem ter acesso a todas as novidades criadas e preparadas para esta versão, ao mesmo tempo que beneficiam de outras melhorias preparadas.

A mais recente informação sobre a One UI 7, veio revelar o seu calendário de lançamento, de forma muito detalhada. Veio do site da Samsung da República Checa e dá detalhes sobre os dias precisos em que a marca vai abrir a atualização. Ao mesmo tempo, confirma também quais os equipamentos que recebem o Android 15.

10 de abril

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

A partir de 14 de abril

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Meados de abril

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+

Uma semana após o Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9FE+

Fim de abril

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Importa ter presente que mesmo que estas datas sejam confirmadas, em muitos casos a atualização pode não chegar de imediato. A marca pode libertas de forma gradual a One UI 7 e assim garantir um controlo grande de problemas que venham a surgir com esta versão nos diferentes equipamentos.

A One UI 7 é a atualização mais importante do Android que os telefones Samsung receberão em 2025, e o seu lançamento será escalonado. Com esta, e o Android 15, vão chegar novas funcionalidades como o "Now Brief" e "Now Bar" da Galaxy AI, novos ícones e interface de fundo, nova área de controlo e muitas outras alterações.