Recorde algumas das estreias científicas de 2024

Aqueles que fazem ciência surpreendem a cada dia, entregando novidades com potencial para melhorar o mundo e a qualidade de vida dos seres vivos - todos eles, indo além dos humanos. Desde tratamentos para doenças a descobertas espaciais, muitas foram as estreias científicas deixadas pelo ano de 2024. Recorde algumas delas!

Os cientistas desbravam o desconhecido a cada ano e entregam novidades que são, muitas vezes, impensáveis. Além disso, por simples que pareça ser, as descobertas podem ser muito relevantes, abrindo caminhos para o futuro.

Deixamos-lhe algumas das estreias científicas de 2024.

Ler a mente de uma mosca-da-fruta

O primeiro mapa completo do cérebro de uma mosca-da-fruta detalha todas as 139.255 células nervosas e os 54,5 milhões de ligações entre elas. É o maior mapa cerebral feito a partir de qualquer animal, apesar de o cérebro da mosca-da-fruta ser do tamanho de uma semente de papoila

O mapa pode levar a uma compreensão mais profunda de como a informação flui no cérebro.

Relógio nuclear

Os relojoeiros científicos apresentaram o primeiro protótipo de relógio nuclear do mundo. Os relógios nucleares baseiam o tempo na flutuação dos níveis de energia dos núcleos atómicos.

Embora o protótipo não seja um relógio totalmente operacional, o seu desenvolvimento mostrou aos cientistas a frequência precisa da luz necessária para desencadear flutuações nos níveis de energia dos núcleos atómicos.

Os relógios nucleares poderão ajudar os cientistas a explorar a física fundamental, uma área da ciência com muito potencial.

Passo na defesa dos pandas-gigantes contra a extinção

Pela primeira vez, investigadores transformaram as células da pele do panda em células estaminais que podem ser transformadas em qualquer outro tipo de célula do corpo.

O facto de se poder pegar em células da pele e obter, por exemplo, os precursores dos espermatozoides e dos óvulos, dá aos investigadores uma vantagem na defesa dos pandas-gigantes contra a extinção, aumentando a reprodução e expandindo o seu património genético.

Reciclagem de massa morta

A Cyathea é a primeira planta conhecida que transformou as suas folhas mortas em raízes. Das folhas brotam raízes que a planta pode utilizar para procurar nutrientes no solo das florestas do Panamá.

Os investigadores querem agora descobrir como as raízes absorvem os nutrientes.

O despertar de um buraco negro

Numa galáxia adormecida não muito distante, um buraco negro supermassivo parece estar a despertar gradualmente, dando aos cientistas a primeira visão de um buraco negro a passar de escuro e silencioso a brilhante e ativo.

Quando os buracos negros supermassivos consomem material como as estrelas, normalmente brilham apenas durante alguns dias ou semanas. Contudo, este manteve-se luminoso durante anos.

Embora os investigadores não tenham a certeza da razão pela qual o buraco negro continua a brilhar, estão a acompanhar de perto a situação e esperam obter algumas informações sobre a forma como os buracos negros crescem.

Física quântica versus a velocidade da Terra

A velocidade de rotação da Terra está bem estabelecida, mas os cientistas mediram-na de uma nova forma, usando partículas quânticas entrelaçadas. As teorias da física quântica e da gravidade são em grande parte incompatíveis, pelo que foi digno de nota o facto de as medições da experiência se alinharem com a taxa de rotação conhecida da Terra.

Os físicos esperam que a experiência abra portas a novas investigações para desmistificar como a gravidade e a física quântica interagem.