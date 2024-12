Passatempo de Ano Novo: ganhe um Xiaomi 14T

As festividades ainda não terminaram e, no Pplware, as prendas também não. Para finalizar o ano de 2024 em grande, juntámo-nos à Xiaomi para oferecer um Xiaomi 14T ao leitor mais sortudo. Com câmaras de excelência, este é o smartphone ideal para os amantes de fotografia. Participe e habilite-se a ganhar um!

A Xiaomi entregou muito, com este 14T. Conforme já vimos, a estrela é o sistema de câmaras desenvolvido com a Leica, uma veterana na indústria fotográfica.

Apesar de ser o modelo base da série, o Xiaomi que temos para oferecer não desilude os entusiastas: está equipado com um sistema de câmara tripla Leica (15 mm a 100 mm), e incorpora um sensor Sony IMX906 de 50 MP e uma lente ótica Leica Summilux, para um desempenho fotográfico de topo.

Além das câmaras, este smartphone chega com a tecnologia do momento: a Inteligência Artificial. Esta não se limita à otimização das imagens na Série 14T, uma vez que a Xiaomi integrou algoritmos inteligentes em diversas áreas do sistema, elevando a experiência do utilizador a um novo patamar.

O Xiaomi 14T está equipado com o poderoso MediaTek Dimensity 8300-Ultra, que oferece capacidade de processamento para multitarefas exigentes, jogos com gráficos complexos e aplicações que consomem muitos recursos.

O ecrã AMOLED CrystalRes de 6,67 polegadas, com resolução de 1,5 K, taxa de atualização de 144 Hz, brilho máximo de 4000 nits e suporte para Dolby Vision, garante imagens vibrantes, fluidas e com um nível de detalhe incrível.

A bateria de 5000 mAh da Série 14T oferece energia para um dia inteiro de utilização intensiva, com este modelo a assegurar um carregamento rápido HyperCharge de 67 W.

Participe para ganhar um Xiaomi 14T!

Para se habilitar a ganhar um Xiaomi 14T, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visitar e seguir a página de Instagram da Xiaomi Portugal. 2 - Subscrever a Newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos qual a superstição que mantém para ter mais sorte no novo ano. Nota: A mensagem deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 31 de dezembro às 12h00 e termina no dia 5 de janeiro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo de Ano Novo: ganhe um Xiaomi 14T