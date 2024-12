O destino de Roma nas nossas mãos em Yield! Fall of Rome

Yield! Fall of Rome é um jogo de estratégia desenvolvido pelos estúdios noruegueses Billionworlds e, está prestes a receber ordem de lançamento. Um jogo que promete bastante e que poderá ter algumas surpresas agradáveis aos fãs do género.

Os tempos áureos do Império Romano são uma das épocas mais profícuas no que respeita a jogos de estratégia. São vários os títulos que usam esta Época como pano de fundo para os seus enredos e Yield! Fall of Rome será o próximo a chegar, pa PC.

Trata-se de um jogo de estratégia (4x, explore, expand, exploit, and exterminate) e decorre mais precisamente, no limiar do declínio de Roma.

Estamos no ano 401 D.C e o desafio que é colocado aos jogadores consiste em pegar numa sociedade romana prestes a cair e erguê-la novamente, fazendo renascer o império que outrora existiu.

O jogador vai pegar numa de 8 facões distintas (cada qual com as suas características próprias, unidades e edifícios) para tentar evitar o declínio do Império Romano, trazendo a si também glória, a confiança do povo e riquezas.

O jogo apresentará várias missões ao longo da campanha, nas quais muito sangue terá de ser derramado. A criação e manutenção de exércitos fortes e saudáveis são de crucial importância para conquistar província a província até unificar Roma e o Império.

Os combates, serão fortemente táticos, mas, rápidos também. Decorrem em mapas divididos em hexágonos por onde as unidades se movem, e em cada um desses hexágonos, o terreno e as construções humanas poderão dar mais ou menos vantagem aos exércitos do jogador. O jogo não pretende ser demasiado lento ou ponderado. Os confrontos serão rápidos, mas terão uma forte componente estratégica em simultâneo. Conforme podem ver pelas imagens que o trailer partilha, o grafismo encontra-se extremamente interessante, apesar de não ser o mais importante. Suspeito que o jogo será interessante para apreciadores de títulos como Civilization (Civilization VI sai para o ano) ou The Operational Art of War.

À medida que as províncias forrem sendo assimiladas, os jogadores terão ainda outras decisões a tomar, nomeadamente sobre a evolução da sociedade. Segundo o que se sabe, os jogadores poderão assumir os rumos históricos que a sociedade romana seguiu ou criar as suas próprias linhas evolutivas culturais e económicas.

No site do jogo podem-se ler as palavras de Dawid Kuleczko que indica que "Yield! Fall of Rome é como um recém-nascido, gerado entre Polytopia e Civilization"

Para além do modo campanha, Yield! Fall of Rome terá também vários modos multijogador, quando for lançado a 20 de janeiro de 2025.