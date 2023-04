Portugal vai ter uma pioneira plataforma eólica offshore flutuante

Uma das riquezas do nosso país é o mar. Águas profundas, agitadas, marés agressivas e atmosfera ventosa, um potencial cada vez mais apetecido pelas empresas que se dedicam aos projetos de captação das energias renováveis. Falámos há dias num projeto para retirar energia das ondas, o CorPower C4. Hoje trazemos aquela que será a pioneira plataforma eólica offshore flutuante.

Produção de energia eólica na costa de Portugal

A Gazelle Wind Power, é uma empresa de desenvolvimento de plataformas eólicas offshore flutuantes sediada em Dublin. A companhia está a associar-se à empresa portuguesa de desenvolvimento de energias renováveis WAM Horizon para pilotar a sua plataforma em Portugal. O nosso país pretende atingir 10 gigawatts (GW) de energia eólica offshore até 2030.

A Gazelle diz que a sua plataforma eólica flutuante offshore, concebida para águas profundas, é tanto modular como escalável, pelo que o fabrico e a montagem são rentáveis e eficientes.

Os seus componentes são menores e leves, reduzindo a necessidade de espaço em portos e estaleiros, e isso minimiza a necessidade de gruas. A infraestrutura portuária existente pode ser utilizada para desenvolver a plataforma da Gazelle quando esta for comercializada no futuro.

A empresas irlandesa diz que o design geométrico da sua plataforma tem menos de cinco graus, e "um passo de menos de 10 graus significa menos desgaste, menos manutenção e uma vida útil mais longa para o gerador de turbina eólica, o que se traduz em mais produção de energia e maior ROI".

A WAM Horizon, uma empresa portuguesa, tem uma vasta experiência na região. Adelino Costa Matos, presidente da WAM Horizon, esteve envolvido no primeiro projeto eólico flutuante comercial de grande escala em Portugal, o WindFloat Atlantic de 25 MW, o primeiro do seu género no país. Matos é também diretor não executivo no conselho de administração da Gazelle.

O design inovador por detrás da plataforma Gazelle torna-a uma solução muito promissora para conduzir a indústria eólica offshore para o futuro, apoiando a visão a longo prazo da WAM Horizon para permitir a eólica offshore em grande escala. Estamos ansiosos por continuar a trabalhar com a equipa da Gazelle para fazer avançar este projeto-piloto e ter um impacto na transição de energia limpa.

Disse Adelino Costa Matos.