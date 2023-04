MSI sofre ataque informático nos seus sistemas de informação

Infelizmente, é com alguma frequência que são notícia ataques informáticos sofridos por empresas do ramo tecnológicos. Embora haja confiança de que estas mesmas empresas se preocupam com a segurança, não existe uma proteção total. Neste sentido, a MSI confirmou agora que sofreu um ataque cibernético nos seus sistemas de informação e, como tal, é fundamental que os utilizadores não instalem nada que não se encontre no site oficial.

MSI sofre ataque cibernético nos seus sistemas

Segundo as recentes notícias, a MSI divulgou um comunicado onde confirma ter sofrido um ataque cibernético nos seus sistemas de informação. A informação tem sido dissiminada através dos canais de tecnologia, como forma de alertar os consumidores que sejam clientes dos produtos e serviços da fabricante taiwanesa.

Os servidores da MSI foram então comprometidos, no entanto para já não se sabe ao certo o que foi atacado. Mas a empresa diz que detetou anomalias na sua rede e, depois disso, implementou "mecanismos de defesa relevantes", os quais têm como função transmitir o incidente às entidades de segurança locais e às unidades de segurança cibernética.

Por sua vez, o grupo de hackers Money Message, que terá sido o autor do ataque, teve como objetivo extorquir a MSI de forma a que a empresa pague um valor alto depois de, alegadamente, ter roubado vários dados, como o código-fonte confidencial da marca. Os pormenores indicam que os criminosos cibernéticos dão à MSI apenas 5 dias para esta pagar o resgate de 4 milhões de dólares. Caso o pagamento não aconteça, os hackers emeaçam publicar cerca de 1,5 terabytes de dados comprometidos.

Desta forma, fica o alerta aos consumidores para que estes tenham muita atenção, sendo altamente recomendável que não instalem nada que que tenha como origem o site oficial da MSI, como atualizações ou drivers de BIOA/UEFI/firmware. Por outro lado, a empresa também indicou que este ataque cibernético teve um impacto insignificante nos seus negócios.