Podem não acreditar, mas existe um planeta cor-de-rosa

Pouco ou nada conhecemos sobre o Universo. Apesar de termos hoje tecnologia que explora conhecimento e milhões de anos-luz da Terra, a verdade é que ainda somos e seremos surpresos com descobertas que extrapolam a nossa imaginação. Assim, provavelmente poderá não acreditar que existe um planeta cor-de-rosa, mas este já foi descoberto.

Astrónomos avistaram um novo exoplaneta gigante gasoso que se formou há cerca de 160 milhões de anos e agora está a brilhar em rosa.

Planeta cor-de-rosa que é mais massivo que Júpiter

Os novos observatórios que observam o universo têm feito descobertas de exoplanetas a um ritmo nunca visto. Assim, a NASA tem dado a conhecer mundos com características estranhas, para o comum mortal. Por exemplo, um planeta onde chove metal é algo anormal para o que vivemos, mas totalmente normal tendo em conta a estrutura desse astro.

A agência espacial norte-americana continua a mostrar a sua montra de descobertas. Agora, deu a conhecer o gigante gasoso conhecido como GJ 504b. Este é sem dúvida um daqueles planetas dignos de atenção, graças ao que a NASA diz ser uma linda aparência rosa.

Conforme é explicado, o gigante gasoso tem aproximadamente o mesmo tamanho de Júpiter, embora várias vezes mais denso. No entanto, ainda é o planeta de menor massa já imaginado a orbitar diretamente uma estrela como o nosso próprio sol. O facto de ter um tom profundo de rosa deve-se à sua formação relativamente recente.

GJ 504b e a sua estrela semelhante ao Sol estão a cerca de 57 anos-luz da Terra.

Sabemos que os planetas tendem a ser muito quentes durante a sua formação e permanecem quentes durante algum tempo. Posteriormente, recolhem todo e qualquer material que esteja por perto. Pode levar centenas de milhões de anos para os planetas arrefecerem, no entanto, o GJ 504b ainda não teve muito tempo.

A sua formação deu-se há cerca de 160 milhões de anos, o que faz dele ainda um astro muito quente e com um brilho intenso. A NASA comparou a sua cor rosa a “uma flor de cerejeira escura” ou “um antúrio magenta opaco”.

“GJ 504b é cerca de quatro vezes mais denso que Júpiter e tem uma temperatura efetiva de cerca de 237ºC. Orbita a estrela G0 GJ 504, que é ligeiramente mais quente que o Sol e é vagamente visível ao olho sem ajuda na constelação de Virgo. A estrela está a 57 anos-luz de distância e os investigadores estimam que o sistema tem cerca de 160 milhões de anos, com base em métodos que ligam a cor e o período de rotação da estrela à sua idade.

Explicou a NASA.

O Planeta está perto, mas longe, num Universo tão vasto

A uma distância de apenas 57 anos-luz, o sistema está relativamente próximo no grande esquema das coisas. Ainda assim, é muito longe para começarmos a considerar “visitá-lo” com a tecnologia mais avançada que temos para as visitas espaciais.

À medida que os cientistas detetam cada vez mais exoplanetas, e que aprendem mais sobre cada um deles, ficam mais claras as imagens do nosso universo. Percebe-se a razão das cores, de como gravitam as suas estrelas, como nascem, crescem e morrem.

Todas estas informações ajudam-nos a perceber o nosso próprio planeta, como se formou e como apareceu a vida que o torna numa peça única (até ao momento) no universo.

Claro que nunca esperaríamos ver vida num planeta como o GJ 504b. Os gigantes do gás não parecem ser adequados a ter vida, pelo menos conforme entendemos o conceito de vida. O que sabemos sim é que existe lá fora como uma grande bolha cor-de-rosa cintilante e bastante ativa.

