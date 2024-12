Parker Solar Probe aproxima-se o máximo do Sol na véspera de Natal

É o objeto construído pelo Homem que mais se vai aproximar do sol. Chama-se Parker Solar Proble e a 24 de dezembro estará a 6,1 milhões de quilómetros da superfície solar. O alcance científico é enorme.

Sonda Parker Solar vai "tocar" no Sol

No próximo dia 24 de dezembro, a Parker Solar Probe alcançará a sua aproximação máxima ao Sol, posicionando-se a apenas 6,1 milhões de quilómetros da superfície solar. Aqui, a sonda atingirá uma velocidade de 195 quilómetros por segundo, tornando-se o objeto construído pelo homem a se mover mais rápido e a chegar mais perto do Sol

Lançada pela NASA em 2018, a Parker Solar Probe representa um dos projetos mais ambiciosos da exploração espacial moderna. A sonda foi concebida para explorar as regiões mais próximas do Sol, aproximando-se a distâncias nunca alcançadas por qualquer outra missão.

O principal objetivo da Parker Solar Probe é estudar o comportamento do vento solar e as partículas altamente energéticas que se originam na coroa solar.



A sonda também visa resolver questões fundamentais que desafiam os cientistas há décadas, como por que motivo a coroa solar é mais quente do que a superfície do Sol, como é gerado e acelerado o vento solar que se propaga pelo sistema solar ou como os campos magnéticos do Sol afetam o clima espacial.

O projeto é também crucial para entender as tempestades solares, que podem afetar a Terra ao interferir com sistemas de satélites, redes elétricas e comunicações.

Descobertas científicas

Desde o seu lançamento, a Parker Solar Probe tem enviado dados sem precedentes sobre o Sol. Entre as descobertas destacam-se novas Informações sobre o vento solar anomalias magnéticas e o aquecimento da coroa solar.

O sucesso desta missão representa um marco na exploração espacial, permitindo uma compreensão mais aprofundada do Sol, essencial para proteger a Terra dos impactos do clima espacial. Os dados recolhidos também contribuirão para melhorar as previsões de tempestades solares, reduzindo potenciais danos a infraestruturas tecnológicas e redes elétricas.