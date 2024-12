E-goi: PME portuguesas podem adquirir planos exclusivos com incentivo de até dois mil euros

Uma boa notícia para as Pequenas e Médias Empresas portuguesas (PME): a E-goi, reconhecida pelas suas soluções em automação de marketing omnichannel e inteligência artificial, junta-se ao programa Aceleradoras de Comércio Digital. Com uma dotação total de 55 milhões de euros, esta iniciativa do Governo português, integrada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), pretende apoiar a transição digital de até 30 mil PME até 2025.

As PME interessadas podem candidatar-se através das Aceleradoras de Comércio Digital da sua região. Após a candidatura, será realizado um diagnóstico da maturidade digital da empresa, seguido da elaboração de um plano estratégico que indicará os serviços e incentivos disponíveis no Catálogo de Serviços de Transição Digital.

O programa destina-se a micro, pequenas e médias empresas dos setores do comércio, serviços e restauração. As empresas elegíveis devem ter um CAE (Código de Atividade Económica) principal enquadrado nas seguintes atividades:

45: Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos

46: Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos

47: Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos

56: Restauração e similares

79: Agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços relacionados

95: Reparação de computadores e bens pessoais

96: Outras atividades de serviços pessoais

As despesas elegíveis podem atingir até 2000 euros por empresa.

Dentro deste contexto, a E-goi, plataforma de automação de marketing omnichannel, destaca-se como uma das entidades que oferecem soluções valiosas no âmbito do programa.

As PME que optarem pelos serviços da E-goi poderão escolher entre três planos adaptados às suas necessidades: Plano Base PRR 500, que Inclui email marketing ilimitado e automação básica, Plano Pro PRR 1000: que adiciona automação completa e Plano PRR AI 1500, que Integra Inteligência Artificial.

Estamos entusiasmados por fazer parte deste programa, cujo objetivo é impulsionar a transformação digital das PME portuguesas. Os nossos planos e soluções de marketing digital foram desenvolvidos para responder às diversas necessidades das empresas beneficiárias, ajudando-as a alcançar maior eficiência e competitividade no mercado atual.

Afirma Daniel Alves, Head of Innovation & Research da E-goi

Para adquirir os serviços da E-goi, as empresas devem inscrever-se junto à Aceleradora da sua região e passar pelo diagnóstico necessário para receber um plano estratégico personalizado.