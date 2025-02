Teleconsulta Linha SNS 24: saiba como ter uma consulta online

A Teleconsulta é uma consulta à distância, que permite a interação e partilha de informação, com registo obrigatório no processo clínico do cidadão. Pode ocorrer em tempo real (síncrona) ou em diferido (assíncrona). Saiba como pode aceder a uma Teleconsulta usando a app SNS 24.

A plataforma utilizada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) para Teleconsultas é a “Live”. Trata-se de uma plataforma segura de videochamada, à qual os profissionais de saúde e utentes acedem para realizar teleconsultas em tempo real, no SNS.

Nos cuidados de saúde primários já é possível fazer o pedido de marcação de teleconsulta, desde que a unidade em questão já utilize a plataforma e este modelo de atendimento. Nos cuidados de saúde hospitalares as marcações de consultas e teleconsultas estão sempre sujeitas à avaliação clínica dos profissionais de saúde.

Se a sua unidade de saúde disponibilizar atendimento através da plataforma de teleconsulta, estas podem ser marcadas pelo utente na respetiva unidade de saúde, em qualquer momento, dependente das vagas existentes.

Como posso aceder à Teleconsulta agendada?

Para aceder a uma consulta via internet, usando a aplicação móvel do SNS 24 deve: aceder à aplicação com a Chave Móvel Digital ou o Número de Utente de Saúde e na opção ‘Favoritos’ aceder a ‘Teleconsulta’ clicar em ‘Confirmar’ aguardar nessa página até que a opção ‘participar’ fique verde.

Para ter acesso a uma consulta via internet terá que estar agendada pela unidade de saúde. Para a realizar o utente deverá ter um dos seguintes dispositivos eletrónicos: computador com câmara e colunas, ou telemóvel, ou tablet.

Podem ser realizadas em teleconsulta todas as consultas que o seu profissional de saúde considere que reúnem as condições necessárias para serem efetuadas à distância, sem comprometer a qualidade da prestação de cuidados de saúde.

A realização das teleconsultas permite:

promover outros meios de acesso dos cidadãos a cuidados de saúde

aproximar os utentes dos profissionais de diferentes níveis de cuidados

otimizar a gestão de recursos no Serviço Nacional da Saúde

reduzir o número de deslocações dos utentes e cuidadores, promovendo a sustentabilidade e melhorando gestão da vida familiar ou profissional

promover a capacitação do cidadão na gestão da sua saúde e doença

No caso de um PC ou tablet, basta que aceda aqui.

Saber mais sobre TeleConsulta