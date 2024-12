Falso motorista da Uber acusado de roubar $223.000 em criptomoeda a passageiros

Um homem foi acusado de roubar centenas de milhares de dólares em criptomoedas de vítimas que pensavam que ele era um motorista da Uber. Os procuradores chamaram a isto "fraude eletrónica extremamente sofisticada".

Um homem terá, alegadamente, atraído pessoas que procuravam viagens de Uber, em Scottsdale, gritando os seus nomes na rua, à porta de um hotel.

Segundo a Fox 10, não é claro como é que o homem, de nome Nuruhussein Hussein, sabia que estas pessoas estavam à procura de boleia e os documentos do tribunal não dão qualquer indicação de como é que ele conseguiu fazer isto ou de como sabia que as vítimas tinham criptomoedas.

Quando conseguia que as vítimas entrassem no carro, Hussein pedia-lhes os seu smartphones, por meio de algum tipo de pretexto, incluindo problemas com o seu próprio telefone e a necessidade de procurar algo, bem como a necessidade de se conectar à aplicação da Uber, de acordo com a NBC News.

Com os seus smartphones em mãos, Hussein acedia à conta Coinbase da vítima.

Enquanto manipulava o telemóvel da vítima, o suspeito transferia criptomoedas da carteira digital da vítima para a sua carteira digital.

Explicou a polícia, num comunicado.

Conforme contado, quando uma das vítimas pediu o seu smartphone de volta, Hussein terá ficado agressivo e ameaçador. Segundo a Fox 10, ele terá ameaçado uma das vítimas.

Apesar de a polícia dizer que os roubos totalizaram mais de 300 mil dólares, os documentos do tribunal dizem que foram cerca de 223 mil dólares.

Hussein foi colocado sob fiança de 200 mil dólares e está proibido de usar a Internet. O juiz ordenou, também, a monitorização eletrónica da sua localização.