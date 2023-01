O que são e como aparecem as manchas gigantes no Sol?

Não, o Sol não está doente quando estas manchas aparecem. Contudo, é importante estarmos atentos, cá na Terra. Nestes últimos dias apareceu na nossa estrela uma mancha gigante - rotulada AR 3190. Durante toda a semana esta mancha atravessou a face da estrela. Ela é tão grande que se tiver uma forma de proteger os seus olhos - óculos de eclipse ou binóculos solares - pode vê-la no céu.

Sim, tem um aspeto estranho! Ao olharmos para o Sol percebemos que se trata de uma mancha escura no disco brilhante do astro. Mas o que dá origem a estas manchas?

Vamos aqui reter primeiro 3 números importantes. Primeiro, o Sol encontra-se a metade da sua vida, isto é, terá aproximadamente 4,6 mil milhões de anos. O segundo número é a distância que está da Terra. A nossa estrela encontra-se a uma distância média de 149 600 000 km. O terceiro número interessante é que a luz do astro rei demora 8 minutos e 20 segundos a chegar ao nosso planeta.

Agora que temos estes números sempre presentes, sabemos que estamos longe, mas muito próximos da nossa estrela. Estamos na chamada zona habitável. Portanto, temos de estar atentos ao que se passa no Sol, pois em poucos minutos podemos ser alvo da sua fúria.

O que é que faz uma mancha solar gigante?

As manchas solares formam-se a partir de concentrações de campos magnéticos no interior do Sol. Elas acumulam-se com o tempo no interior das estrelas e podem tornar-se flutuantes e subir à superfície. Esta acumulação acontece ao longo dos 11 anos do ciclo solar. E o ciclo atual - Ciclo Solar 25 - dirige-se agora para um pico em meados desta década. Assim, poderemos ver mais manchas solares gigantes nos próximos anos!

Dentro do Sol, as manchas solares tornam-se torcidas. Acontece porque o campo magnético em grande escala corre basicamente de norte para sul, mas - sendo uma grande bola de gases - o Sol gira diferentemente, ou seja, gira mais depressa perto do equador do que perto dos polos. Como resultado, o material que compõe o corpo do Sol - chamado plasma solar - arrasta os campos magnéticos para mais perto do equador do que perto dos polos.

Assim, os campos tornam-se ainda mais torcidos perto do equador do Sol. E estas concentrações retorcidas de campos magnéticos flutuam até à superfície e atravessam. Et voilà: uma mancha solar.

E manchas solares gigantes? Originam-se do facto de as manchas solares normalmente ficarem maiores à medida que nos aproximamos do máximo solar (que acontecerá em meados desta década).

Quão grandes podem as manchas solares ficar?

Esta, atualmente visível no sol, é grande! É tão grande como várias Terras. Mas não é quase tão grande como as manchas solares podem ficar.

A imagem abaixo mostra o maior grupo de manchas solares do último ciclo solar, o Ciclo Solar 24:

Esta mancha solar era cerca de 15 vezes maior do que a área da Terra. Uma das maiores alguma vez registadas desde 1947 era mais de 36 vezes maior do que a área da Terra.

Resumindo: Uma mancha solar gigante - AR 3190 - atravessa a face do Sol esta semana. Em breve desaparecerá, mas ainda hoje é visível (21 de janeiro de 2023).