O que é a projeção Equal Earth? Veja as diferenças face ao mapa de Mercator

O mapa-mundo que todos conhecemos pode dar-nos uma ideia errada da dimensão dos países e continentes. A projeção Equal Earth procura corrigir essa perceção, ao representar as áreas da superfície terrestre nas proporções certas. Mas também tem limitações.

Porque está a projeção Equal Earth nas notícias?

A melhor representação da Terra é um globo. Qualquer mapa plano provoca algum tipo de distorção. Há vários anos que a popular projeção de Mercator é alvo de críticas pelas diferenças acentuadas entre as dimensões aparentes dos territórios e as suas áreas reais.

No dia 4 de setembro de 2026, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou, com 164 votos a favor, um contra e seis abstenções, uma resolução que incentiva a utilização de mapas de áreas equivalentes, como a projeção Equal Earth (Terra igual), em determinadas situações, em vez da projeção de Mercator.

A resolução não altera fronteiras nem proíbe a utilização do mapa de Mercator. Recomenda apenas o uso de mapas que preservem as proporções das áreas quando essa característica for útil.

O principal problema da projeção de Mercator é que os territórios próximos do equador parecem mais pequenos em comparação com os que se encontram perto dos polos, que surgem exageradamente grandes. É por isso que muitas pessoas têm uma perceção errada da dimensão da Gronelândia, por exemplo.

Contudo, um mapa de áreas equivalentes continua a ser uma representação bidimensional da Terra. Também tem, por isso, limitações: preserva as proporções das áreas, mas distorce formas e ângulos, nomeadamente nas regiões próximas dos polos.

O que é a projeção Equal Earth?

A projeção Equal Earth foi criada em 2018 com o objetivo de manter as proporções entre as áreas dos diferentes territórios.

Os mapas de Mercator são úteis porque preservam os ângulos, uma característica importante para a navegação marítima. Já os mapas Equal Earth permitem comparar melhor a dimensão de diferentes regiões do mundo.

Como explica o NewWorldMap.org, esta projeção mantém as dimensões relativas dos países e continentes corretas, sem dar ao mapa-mundo um contorno pouco familiar ou excessivamente alongado.

O que muda quando olhamos para este mapa?

África será provavelmente uma das primeiras diferenças que irá notar. Na projeção Equal Earth, o continente parece maior do que nos mapas planos a que estamos habituados. Porém, ao comparar esta representação com um globo terrestre, perceberá que as proporções são mais coerentes.

Um dos exemplos é a Somália, um país atravessado pelo equador que acompanha o Corno de África e cuja dimensão é comparável à da costa leste dos Estados Unidos.

Na América do Sul, o Brasil também é atravessado pelo equador. A projeção Equal Earth mostra de forma mais fiel a sua grande dimensão. Aliás, o ponto mais a norte do Brasil fica mais perto do Canadá do que do ponto mais a sul do próprio país.

Observe também a Gronelândia. Nos mapas de Mercator, esta ilha pode parecer tão grande como África. Na projeção Equal Earth, a diferença entre as suas áreas torna-se muito mais evidente.

Nenhum mapa plano consegue representar a Terra sem distorções. A escolha da projeção depende, por isso, daquilo que se pretende mostrar.

Para comparar a dimensão dos países e continentes, a Equal Earth oferece uma perspetiva mais fiel às suas áreas reais.