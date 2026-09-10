iPhone Duo: Apple não conseguiu eliminar as maiores dores presentes nos dobráveis Android

O iPhone Duo começa agora a surgir em vídeos de utilização real e os primeiros detalhes mostram que a Apple também não conseguiu escapar a alguns dos problemas mais conhecidos dos smartphones dobráveis, incluindo a marca visível no ecrã interior.

O ecrã dobrável do iPhone Duo continua a ter compromissos

A Apple costuma esperar até que uma determinada tecnologia esteja suficientemente amadurecida antes de entrar num novo segmento. Foi assim que muitos produtos da empresa chegaram ao mercado depois de outras marcas terem enfrentado os primeiros obstáculos.

No entanto, os vídeos de utilização do iPhone Duo indicam que nem todos os desafios dos smartphones dobráveis podem ser resolvidos facilmente.

Uma das mais evidentes é a dobra que atravessa o painel interior. Dependendo do ângulo de visão e da iluminação, a marca deixada pela dobradiça pode ser bastante percetível. A câmara colocada por baixo do ecrã também foi outro elemento que durante algum tempo fez parte da estratégia da Samsung, mas acabou por desaparecer dos modelos mais recentes.

Os primeiros vídeos do iPhone Duo mostram agora que a Apple não encontrou uma solução completamente livre destes compromissos.

Um ecrã interior que parece mais mate do que esperado

Entre os detalhes que não receberam grande destaque durante a apresentação está o acabamento do painel interior. A Apple optou por uma superfície com propriedades antirreflexo, mas, na utilização real, o resultado parece aproximar-se bastante de um acabamento mate.

A diferença é particularmente evidente quando o painel interior é comparado com o ecrã exterior. Este último utiliza Ceramic Shield 2 e apresenta uma aparência bastante diferente, mais próxima daquilo que os utilizadores estão habituados a encontrar num smartphone convencional.

Existe ainda outro pormenor curioso. A zona onde se encontra a câmara frontal integrada sob o ecrã não apresenta exatamente o mesmo acabamento mate do restante painel. Consequentemente, aquilo que deveria passar despercebido acaba por ganhar algum destaque.

A famosa marca da dobradiça também está presente

Talvez o detalhe mais importante dos novos vídeos seja a visibilidade da dobra no ecrã interior. Antes do lançamento, era razoável esperar que a Apple tentasse reduzir este efeito ao mínimo, sobretudo depois de várias gerações de equipamentos dobráveis de outras marcas.

Contudo, as imagens do iPhone Duo mostram que a marca continua presente. Dependendo da iluminação e do ângulo, é possível identificá-la sem grande dificuldade.

A Apple recorre a uma construção com duas camadas de vidro flexível. A ideia passa por distribuir melhor as tensões provocadas pelo movimento da dobradiça e evitar que os materiais acumulem demasiada pressão na zona central.

É uma solução que pode contribuir para a durabilidade e para o comportamento do painel, mas não elimina magicamente a dobra visível.

Resistência à água e pó do iPhone Duo pode não ser definitiva

As especificações iniciais do iPhone Duo também levantam questões relativamente à certificação IP68. Embora seja uma característica importante num equipamento deste preço, tudo indica que esta proteção poderá não permanecer necessariamente igual ao longo da evolução da categoria.

Não seria uma situação inédita no mercado dos dobráveis. O Google Pixel 10 Pro Fold apresenta uma situação semelhante, mostrando que a resistência à água e ao pó continua a ser um desafio adicional para equipamentos com mecanismos móveis e ecrãs flexíveis.

Por isso, apesar de a certificação IP68 ser uma vantagem importante, não deve ser interpretada como prova de que todos os problemas relacionados com a resistência dos dobráveis foram definitivamente ultrapassados.

Se existe uma área onde o iPhone Duo parece estar particularmente bem preparado, é no software. A Apple teve a oportunidade de desenvolver o iOS 27 tendo em mente, desde o início, um formato de equipamento muito diferente de um iPhone tradicional.

Essa integração nota-se na forma como o sistema operativo aproveita o ecrã maior e adapta a experiência à utilização de um dispositivo que pode assumir diferentes dimensões. A abordagem parece mais deliberada do que simplesmente adaptar uma interface convencional a um painel dobrável.

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