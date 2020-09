Mapa interativo mostra-lhe onde estava a sua cidade natal na Terra há milhões de anos

Era uma vez… (sim, há muito muito tempo) o planeta Terra que tinha apenas um supercontinente. Depois as placas tectónicas moldarem o planeta com formas diferentes. Assim, um paleontólogo da Califórnia criou um mapa interativo que permite às pessoas verem até onde se deslocaram as suas cidades de origem ao longo de 750 milhões de anos de deriva continental.

As informações disponibilizadas são capazes de nos prender uns bons momentos a verificar onde Portugal esteve desde há milhões de anos para cá.

Onde estava a sua cidade na Terra há milhões de anos?

O mapa online, desenhado por Ian Webster, apresenta uma gama de ferramentas que torna fácil seguirmos a evolução da Terra desde há milhões de anos. Assim, mudando datas e eventos fulcrais na vida do planeta, podemos perceber fenómenos como o aparecimento dos primeiros répteis, a presença dos dinossauros entre muitas outras coisas.

A história da Terra é mais longa do que podemos conceber, e a disposição atual das placas tectónicas e continentes é um acidente do tempo. Será muito diferente no futuro, e a Terra pode durar mais do que todos nós.

Explicou Webster.

Este mapa foi construído no formato aplicação web que tira proveito de vários mapas, modelos geológicos e informação estruturada pelo geólogo e paleogeógrafo Christopher Scotese. Os modelos descrevem o desenvolvimento tectónico das placas desde 750 milhões de anos atrás, não muito depois de as algas verdes terem evoluído pela primeira vez nos oceanos da Terra.

O site do Webster também recorre ao GPlates, um software utilizado por geólogos para visualizar reconstruções tectónicas de placas e dados associados através do tempo geológico.

Ao pesquisar um local no mapa, o globo 3D indicará onde esta área estava localizada na Terra milhões de anos atrás. O mapa mostra até quais os dinossauros que viviam nas proximidades da área que procuram.

Conforme podemos perceber, o mapa ilustra dados científicos complexos e interessantes de uma forma interativa e fácil de usar. Assim, o autor deixa a sugestão que este trabalho possa mesmo ser usado por professores, educadores e curioso na história e ciência da Terra.

Portugal de país marítimo até terreno árido no meio de um continente

Portugal em milhões de anos teve localizações muito curiosas. Há 240 milhões de anos, o oceano Atlântico não existia, Espanha tinha um mar e a nossa costa marítima era para “nuestros hermanos”. Assim, fica o convite e desafio para pesquisarem e aproveitarem muita da informação disponível, que complementa o globo interativo.

Terra desde há milhões de anos