Oukitel C21 – um dos melhores smartphones Android por menos de 80€

Se os smartphones topo de gama viram as suas vendas diminuir de forma consideravelmente, foi nas gamas mais acessíveis que o setor encontrou uma bolha de ar. A Oukitel apresentou recentemente o seu smartphone C21 que surge como uma excelente opção para quem pretende gastar pouco dinheiro num smartphone.

O Oukitel C21 está disponível por cerca de 76 €.

Oukitel C21 – as características gerais

A Oukitel é uma empresa reconhecida no segmento dos smartphones pelos seus produtos de baixo preço e até pelos modelos mais robustos.

Recém-lançado, o Oukitel C21 traz um ecrã LTPS de 6,4″ com resolução FullHD+, concretamente de 1080 x 2310 píxeis e densidade de píxeis de 398ppp. Este é um valor incrível para um smartphone nesta faixa de preços. Além disso, o ecrã tem o conhecido design “punch-hole” para a câmara frontal, oferecendo também margens muito finas.

O processador que o equipa é um MediaTek P60, construído com arquitetura de 12nm oferece um processador octa-core a 2 GHz, a GPU é Mali G72 MP3. Traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, com suporte para cartão microSD. É dual SIM, com um slot híbrido com o cartão de memória.

A frontal do Oukitel C21 é de 20 MP com AI, a melhor até então na montra da marca. Já na traseira, tem então um conjunto de câmaras com a principal de 16 MP e as restantes de 2 MP, com abertura f/2.0 e flash LED.

A bateria tem uma capacidade de 4000 mAh, carregada pela interface USB Tipo-C, suportando carregamento rápido a 18W. Traz Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BEIDOU e rádio FM. Além disso, o Android vem na versão 10, sem alterações da marca.

Preço e disponibilidade

Está disponível em 3 cores, Ocean Blue, Neon Purple e Midnight Black e traz ainda uma película no ecrã e uma capa de silicone. O Oukitel C21 continua assim a um preço promocional de cerca de 76 €, agora estendido até ao dia 6 de setembro, retomando depois os 160 € correspondentes ao preço normal.

OUKITEL C21