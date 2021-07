Já há imagens novas depois do Hubble da NASA ter sido reparado. São galáxias em colisão

Depois de várias semanas avariado, o mais famoso telescópio espacial do mundo, o Hubble, está de novo a vigiar os confins do Universo. A NASA partilhou as primeiras fotos tiradas após a substituição do computador que deixou de funcionar. A reparação foi um sucesso e o telescópio enviou-nos imagens incríveis de uma colisão de galáxias localizadas a 297 milhões de anos-luz da Terra.

O observatório orbital da Terra ficou offline no dia 13 de junho e permaneceu assim cerca de um mês enquanto os engenheiros lutavam para identificar uma falha misteriosa.

As novas imagens do telescópio espacial Hubble

O Telescópio Espacial Hubble transmitiu imagens frescas de galáxias que a NASA descreve como “peculiares”. As imagens são as primeiras do Hubble desde a sua reinicialização, após uma perda de serviço durante o qual os cientistas temiam que pudessem ter perdido a nave para sempre. Felizmente, a NASA conseguiu com sucesso ativar o computador de backup e tudo voltou ao normal.

Na segunda-feira, a NASA partilhou as primeiras imagens conseguidas após a reparação e foram apresentadas duas imagem de galáxias distantes como parte de um projeto da Universidade de Washington com o objetivo de pesquisar “galáxias estranhas espalhadas pelo céu”.

Conforme podemos ver nas imagens em cima, uma das suas novas imagens mostra um par de galáxias a colidir lentamente. A outra imagem mostra uma galáxia espiral com braços longos e estendidos. A maioria das galáxias espirais possui um número par de braços, mas esta possui apenas três.

Estou emocionado ao ver que o Hubble está de olho no universo, mais uma vez a captar o tipo de imagens que nos intrigam e nos inspiram há décadas. Este é um momento para celebrar o sucesso de uma equipa verdadeiramente dedicada à missão. Por meio dos seus esforços, o Hubble continuará o seu 32.º ano de descoberta e continuaremos a aprender com a visão transformacional do observatório.

Disse o administrador da NASA, Bill Nelson, num comunicado à imprensa.

Equipamento com 3 décadas continua a surpreender-nos

O Hubble tem o comprimento de um grande autocarro escolar e foi lançado pelo vaivém espacial Discovery em 1990.

O poderoso telescópio orbita cerca de 547 km acima da Terra e, sem a atmosfera do nosso planeta que pode bloquear a luz do espaço, está a irradiar de volta imagens incríveis de lugares distantes no nosso universo.