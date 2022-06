Hoje é dia de super lua! Saiba a que horas pode ver em Portugal

Quando a lua cheia se aproxima muito da Terra, parece gigante e mais brilhante. Parece, porque na verdade é uma ilusão ótica. Sempre que se encontra no perigeu, a Lua fica cerca de 50 mil quilómetros mais perto do nosso planeta do que é normal e transforma-se neste fenómeno que é denominado de super lua.

Se o céu estiver limpo, esta terça-feira vai ser possível ver a primeira super lua do ano. Saiba a que horas pode ser observada no seu esplendor.

Super Lua, hoje a partir das 23h22 (hora de Lisboa)

Hoje é dia de super lua. É a primeira vez que este fenómeno vai acontecer este ano e, segundo informações, há mais duas este verão. A super lua pode ser observada a partir das 23h22 (hora de Lisboa), onde a Lua irá atingir o ponto mais próximo da Terra. Caso o céu esteja limpo, será possível observar uma Lua mais brilhante do que é habitual.

O perigeu é o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra. Como a órbita do satélite, tal como a dos planetas, é elíptica, o seu trajeto não é sempre igual – o que permite esta aproximação à Terra.

Em declarações ao jornal Publico, Cláudio Melo, astrónomo na agência espacial portuguesa (Portugal Space), referiu que este é um fenómeno que ocorre “duas a quatro vezes por ano”. Ainda este verão, podemos acompanhar mais duas super luas em Portugal: a 13 de julho e a 12 de agosto há nova oportunidade para ver este fenómeno.

A Lua vai parecer mais brilhante e maior. É um efeito simples, que é normal, mas que as pessoas continuam a parar para observar porque é sempre diferente”, referiu Cláudio Melo ao jornal. As previsões para a noite desta terça-feira indicam céu pouco nublado, as condições perfeitas para avistar esta super lua.