Hoje é dia de Eclipse Lunar! A Lua vai ficar na zona de sombra da Terra

É esta sexta-feira à noite que poderá ver o Eclipse penumbral da lua. Este eclipse penumbral é visível a partir da Austrália, Antártida, Ásia, Europa, África, leste da América do Sul, do sul do Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico Ocidental.

Em Portugal continental, a lua nasce já eclipsada pelas 20h52 e com o azimute de 118 º (contado de Norte para Este). Acompanhem.

Na prática, hoje a Lua vai ficar parcialmente na zona de sombra da Terra e vai poder ver-se “uma sombra com uma superfície arredondada a entrar pela Lua e a Lua a ficar escura”. Este eclipse lunar pode ser visto de vários locais. A grandeza da penumbra do eclipse = 0.593 considerando o diâmetro da lua como unidade.

Em Portugal continental, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, a lua nasce já eclipsada pelas 20h52 e com o azimute de 118 º (contado de Norte para Este). A duração do eclipse é de 1h18 e apresenta uma ligeira variação do brilho da lua que dificilmente é notada. A lua sai da Penumbra pelas 22h06 numa altura em que ainda está bem baixa no horizonte (altura da lua=11º) e com o azimute de 130 º (contado de Norte para Este). Nesta ocasião a lua encontra-se próxima da estrela Antares na constelação do Escorpião na direção Sudeste. (ver tabela abaixo, com os detalhes do eclipse para as várias cidades).

O eclipse penumbral da Lua é um fenómeno astronómico que ocorre quando a Lua entra na região da penumbra da Terra e resulta numa variação do brilho da Lua que dificilmente é notada. Isto sucede quando a Lua, em fase de Lua cheia, passa nos seus nodos ou na sua proximidade.

Acompanhem e enviem-nos fotografias através do nosso Facebook aqui.

Leia também…